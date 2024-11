Vitézy Dávid az utolsó metró után bezáratná a budapesti aluljárókat

Vitézy Dávid szerint az utolsó metró után a BKV-nak éjszakára le kellene zárnia a fővárosi aluljárókat ott, ahol van zebra a felszínen. Korábban Szentkirályi Alexandra is ezt javasolta, sőt 2018-ban Tarlós István is.

Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés Podmaniczky-frakciójának vezetője hétfő este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában többek között arról is beszélt, hogy bezáratná éjszakára a budapesti aluljárókat, így ebben az ügyben egyetért Szentkirályi Alexandrával. „Én osztom ezt, de nem azért, mert Szentkirályi Alexandra ezt mondja, én ezt mondtam tíz évvel ezelőtt is, és a programomban is benne van, de mondja minél több ember, annál jobb” – tette hozzá.

Azok az aluljárók, ahol egyébként zebra létesült a felszínen, vegyük példának a Blahát – ott mindenki, aki nem a metróba igyekszik, az a zebrán megy át, mert minek menne le. Tehát amikor nem jár a metró éjszaka, csak olyan emberek vannak a Blaha aluljáróban, akik nem azért vannak ott, mert át szeretnének kelni – mert azt megteszik a zebrán –, hanem valamit ott csinálnak, és azok általában nem olyan dolgok, amiket a közterületeken látni szeretnénk

– fogalmazott Vitézy, aki nemcsak a hajléktalanságra gondolt, hanem például a különböző drogos bandákra, akik a Kálvin téri aluljárót már birtokba is vették.

Úgy véli, azokon a helyeken, ahol van zebra a felszínen, adjuk oda az egész aluljárót a BKV-nak. „Amint a BKV üvegajtóján belépünk ma bárhol a városban, ott rend van. Ott nem engedik meg azokat az állapotokat a BKV-sok, amik az aluljárókban vannak.” Szerinte azokat az aluljárókat, ahol egyébként csak a metró miatt megyünk le, a BKV-nak ugyanúgy be kellene zárnia az utolsó metró után, ahogy máshol is bezárja az üvegajtókat. 2018-ban egyébként Tarlós István is kezdeményezte az aluljárók éjszakai lezárását.

Mint korábban megírtuk, Vitézy Dávid nemrég azt is bejelentette, a Fővárosi Közgyűlés ülésén kezdeményezte: járjanak a metrók éjfél után is a hétvégi estéken, péntek–szombat éjjel, és vizsgálják felül a teljes budapesti éjszakai buszhálózatot.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ezt követően közölte, hogy az üzemidő további 2 órával történő bővítésére már 2023-ban javaslatot tettek, de mint kiemelték, az ehhez szükséges feltételek, leginkább a több mint 100 millió forint többletköltség, nem állt rendelkezésre.

Vitézy Dávid lehet a főpolgármester-helyettes

Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztette javaslatát a helyetteseiről. A városvezető a posztot korábban is betöltő Kiss Ambrust, valamint a választásokon még ellene induló Vitézy Dávidot nevezte meg a pozícióra.

Vitézy Dávid frakcióvezető megtisztelőnek tartotta a főpolgármester-helyettesi felkérést, valamint kiemelte, hogy a főváros fejlődésének érdekében bárkivel kész együttműködni. A pozíció betöltését azonban feltételekhez kötötte.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője közölte, hogy Karácsony Gergely egyik főpolgármesterhelyettes-jelöltjét sem fogja támogatni a nagyobbik kormánypárt fővárosi frakciója. Ordas Eszter, a Tisza Párt fővárosi frakciójának vezetője kijelentette, hogy nincs szükség két főpolgármester-helyettesre. Kedd reggel pedig a Demokratikus Koalíció (DK) is reagált Karácsony Gergely előterjesztésére.