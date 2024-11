Beszólással indult a közgyűlés, a legvitatottabb kérdést pedig rögtön levették a napirendről

Fenntarthatóbb, igazságosabb és hatékonyabb parkolási rendszer kell Karácsony Gergely szerint. Ezzel egyetértett Vitézy Dávid is, aki szerint az automaták működtetése túlárazott, ezért érdemes lenne leszámolni az ezek működtetőivel a parkolási maffiával. Azt javasolja ezért, hogy 2026-tól a Nemzeti Mobilfizetési Rendszert kiiktatva álljanak át teljesen a mobil applikáció alapú parkolási rendszerre automaták nélkül.

Ezzel sokat spórolhatnak a kerületek a szoftver frissítések, készpénz ürítés, telepítés és javítás elhagyásával. Másrészt növelhető a fizetési hatékonyság is a jogosultság pontosabb ellenőrzésével. A rendszer rugalmasabbá tehető a díjtétel mértékének dinamikussá tételével. A kényelmi díj megfizetése is elfogadhatatlan, ezt is eltörölné a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Ha a Budapest GO applikáción belül sikerül mindezt megvalósítani, akkor lehet kapcsolódó díjtermékeket is hozzákapcsolni, például a P+R rendszert.