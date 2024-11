Ingyen utazhatnak a kutyák, és a kerékpárszállítás is díjmentes lesz a MÁV budapesti járatain

Díjmentesen utazhatnak januártól a kutyák, és a kerékpárszállítás is ingyenes lesz a MÁV-csoport budapesti járatain – jelentette be Lázár János. Az InterCityken és az expresszvonatokon, valamint az egyes nemzetközi vonatokon azonban továbbra is kötelező a kerékpárhelyjegy vásárlása a fővároson belüli utazáskor is.