Meggondolta magát a kormány, eltörölnék a Lex CEU-t

Hatályon kívül helyezné a kormány a felsőoktatási törvény 2017-es módosítását, amely Lex CEU néven vált ismertté. A módosítást Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be a salátatörvény-javaslatban október végén. A Közép-európai Egyetem (CEU) korábban kénytelen volt befejezni budapesti működését. A magyar állam intézkedését az Európai Bíróság is jogsértőnek találta.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kormány nevében nyújtott be egy salátatörvény-javaslatot október végén. Az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról című dokumentum 80. paragrafusa szerint a salátatörvény elfogadása esetén a Lex CEU hatályát vesztené – szúrta ki a 24.hu.

A módosításban nincs részletes indoklás, így egyelőre nem tudni, hogy a magyar kormány az uniós elvárások hatására változtatna-e korábbi álláspontján.

Az Európai Bizottság 2020-ban elítélte a Lex CEU-t, és kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Az Európai Bíróság 2020-ban kimondta, hogy a Lex CEU nem felel meg az uniós szabályoknak.

Bécsbe költözött át a CEU

Mint írtuk, az Orbán-kormány kezdeményezésére 2017-ben módosították a magyar felsőoktatási törvényt. A módosítás négy új feltételt szabott a Magyarországon működő külföldi egyetemeknek.

A külföldi diplomát is adó egyetemeknek külföldön is rendelkezniük kell székhellyel, ahol vannak hallgatóik, és folytatnak tényleges oktatási tevékenységet is. Az egyetem működéséről a két államnak is meg kell állapodnia egy nemzetközi szerződés keretében. Magyarországon is elismert felsőoktatási fokozatot és diplomát adó képzést kell kínálniuk. Továbbá a magyar Oktatási Hivatalnak engedélyeznie kell a hazai működésüket.

A nem hivatalosan Soros György által alapított Közép-európai Egyetem (CEU) tiltakozott a döntés ellen, politikai eszközöket is bevetettek, de a bizonytalanság miatt 2018 decemberében bejelentették, hogy inkább elhagyják Magyarországot, és Bécsbe költöznek. A CEU-nak továbbra is maradt tevékenysége Budapesten, de nem oktatás, csak a könyvtár, az OSA archívum és a Demokrácia Intézet.