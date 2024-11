A kedden nyilvánosságra került hangfelvételen egy új közéleti szereplő neve bukkant fel: Magyar Péter öccséről, Magyar Mártonról hangzott el néhány mondat. Magyar Márton korábban rövid ideig dolgozott az Indexet kiadó lapcsoportnál is. Cikkünkben a közéleti pályafutásáról eddig megjelent nyilvános információkat foglaljuk össze.

Kedden menetrendszerűen érkezett a hangfelvétel-sorozat legújabb epizódja Magyar Péterről, de a korábbiaktól eltérően ezúttal nem ő volt hallható rajta. A felvételen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke beszél Vogel Evelinnel a nyári Hősök terei rendezvényről, megemlítve, hogy az eseménnyel kapcsolatos számlák nem voltak rendben, illetve 103 millió forintot „szórtak ki" rá. A hangfelvétel végén azonban szóba kerül Magyar Péter testvére, Magyar Márton is: „amikor az utolsó 2-3 hét hajrájában voltunk, nem voltak jók a szerződések, a számlák, a Magyar Marci ügyei stb...”

A két testvér között erős a kötelék, hiszen felnőtt korukra számos alkalommal értek össze szakmai életútjaik. Az egyik ilyen köztudott közös munkahely a Volánbusz Zrt. volt, ahol Márton éppen akkor dolgozott a cégnél, amikor Péter az állami cég igazgatósági tagja volt. Egészen pontosan 2023. február 1-től 2023. december 31-ig állt szerződésben a Volánbusz Zrt.-vel Magyar Márton, aki kommunikációs tanácsadói feladatokat látott el a vállalatnál, havi 750 ezer forintos juttatásért. Magyar Pétert 2023 márciusában nevezték ki igazgatósági tagnak, és ezt a tisztséget november 30-ig töltötte be. Az időpontokból látható, amint visszahívták bátyját a pozícióból, Márton is lelépett a Volánbusz Zrt.-től.

Kapcsolódási pont a Diákhitel Központtal

Magyar Péter nevével azonban szorosabban összeforrt a Diákhitel Központ (DHK). Korábban mi is megírtuk, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal nyilvánosságra hozott egy vizsgálatot, amit a DHK-ról készített Magyar vezetése alatt. A vizsgálat szerint vitatott, túlárazott szerződéseket kötöttek Magyar Péter ismerőseinek a cégével. Volt olyanra is példa, hogy egy, a szakértők által 500 ezer forintra becsült feladatra 15 millió forintot fizettek ki.

Magyar Péter 2019 júniusától 2022 februárjáig volt a Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója, míg testvére ebben az időben annak a PlanB Magyarország Kft. munkatársa volt, amely a DHK beszállítója volt.

Magyar Márton 2019 nyarától fél éven keresztül szerepelt a PlanB kifizetési listáján, projektmenedzseri feladatokat látott el, amiért havonta 300 ezer forint díjazásban részesült.

Az ügy nyilvánosságra kerülésekor a Tisza Párt sajtóosztálya a Media1 megkeresésére azt közölte, hogy Magyar Márton szakemberként piaci megrendelések teljesítésén dolgozott, azonban elmondásuk szerint Magyar Péter öccse „nem látott rá a Diákhitel Központnak végzett megbízásra”. Továbbá reagált a testvérpár is az ügyre, mind a ketten elismerték a tényét, azonban semmi kivetnivalót nem láttak benne.

A két testvér közös pályája még korántsem ért véget, jelenleg is szorosan együttműködnek. Magyar Márton 2024-ben megalapította médiavállalkozását, a Kontroll Média Szolgáltató Kft.-t, aminek a fő tevékenységi köre a hírügynökségi munka. Mártontól nem áll távol az újságírói munka, korábban ugyanis dolgozott a Hír TV és az Indexet kiadó médiavállalat több videós produkciójában is. Ez a munkája akkor ért véget, amikor a médiavállalat vezetése jelezte neki, hogy összeférhetetlen a politikai szerepvállalása az újságírói munkával, az elfogulatlan és befolyásolásmentes tájékoztatással. A helyzet hosszas mérlegelése után Magyar Márton testvére politikai támogatását választotta.

És jött a Kontroll

Na, de térjünk vissza pár szó erejéig az újonnan alapított céghez, és hogy mi köze van ennek Magyar Péterhez, vagy a Tisza Párthoz.

A Kontroll.hu októberben indult el, kvázi hírportálként. A tartalmakat böngészve az az ember érzése, mintha Magyar Péter gondolataiból és korábbi felszólalásaiból készített volna egy weblapot a mesterséges intelligencia. Egyelőre csak bel- és külpolitikai, illetve közéleti cikkek, videók érhetőek el az oldalon, mindegyik a Tisza Párt narratíváját erősítve.

Magyar Márton a Magyar hangnak adott interjújában beszélt a friss hírportálról. Ő úgy fogalmazott, hogy csupán egy weboldalt hozott létre, ahol „híreket is közlünk majd, publicisztikákat is megjelentetünk”. Továbbá azt állította, hogy függetlenek, annak ellenére, hogy saját bevallása szerint is gyanús lehet a kívülállók számára.

„A Kontroll független műhely, én pedig minden ellenkező híresztelés ellenére soha nem voltam Péter sajtósa, mi több, soha nem folytam bele a párt ügyeibe sem. Egyetlen »bűnöm«, hogy testvérként segítettem a testvéremnek, amiben tudtam” – fogalmazott Magyar Márton a Magyar Hangnak, majd megindokolta, hogy miért nincs köze a testvére pártjához.

Tisztában vagyok vele, hogy a látszat mást mutat, ennek pedig annyi az oka, hogy a kezdetekben az újságírók engem kerestek, ha tőle akartak interjút kérni, egyszerűen azért, mert az én telefonszámom volt meg nekik. Én pedig továbbítottam a kéréseket. Úgyhogy az égvilágon semmi okát nem adtam, hogy letiszatévézzenek minket

– folytatta, majd hangsúlyozta, hogy a Kontroll műsoraiban a testvérét is lehet majd kritizálni.

Ezek tehát a jelenleg nyilvánosan elérhető információk Magyar Péter öccséről, Magyar Mártonról, akinek politikai és szakmai életrajza eddig is szorosan összefonódott a Tisza Párt vezetőjének közéleti munkájával.