Mint megírtuk, Csőgör Péter volt gazdasági főnyomozót egy tiltakozó tábla felmutatásáért emelték ki a tömegből, majd vezették el október 23-án Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédének helyszínéről. A volt nyomozó kezéből kicsavarták a táblát, falhoz állították, majd három férfi a karját szorongatva, csuklóját feszítve vezette ki a Millenáris Parkból egy mélygarázsba.

Később átadták a II. kerületi rendőrségnek, akik rendzavarás vétségével gyanúsították meg, mivel egy négy centiméteres pengehosszúságú tapétavágó volt nála. Hét órán át tartotta fogva a rendőrség, majd kihallgatása után kiengedték.

Az egykori rendőr nem sokkal később interjút adott a Magyar Narancsnak, ahol arról beszélt, hogy számára kimeríti a hivatali visszaélés bűncselekményét, amikor „valakit azért vegzál a hatóság, mert véleményt nyilvánít”. Kijelentette, hogy addig folytatja a tiltakozási, véleménynyilvánítási akciót, „amíg ki nem esik egy 5-6. emeleti kórházablakból”. Interjújában elmondta, az nem lepte meg, hogy a rendszerkritikus véleménynyilvánítást nem tűri a hatalom, az viszont igen, hogy „a TEK munkatársai mekkora lelkesedéssel szolgálják a vezért”.

Csőgör Péter az ügyben feljelentést tett hivatali visszaélés, hivatalos eljárásban történt bántalmazás, illetve jogellenes fogva tartás bűntettének gyanújával.

A Népszava írta meg, hogy a volt nyomozó ellen is indult szabálysértési eljárás, ami már bírósági szakaszba lépett, azaz megtörtént a vádemelés. A rendőrség és a vádhatóság szerint a volt nyomozó nem vihette volna be az eseményre a sniccert, azonban a lap szerint arra nem reagáltak, hogy kinek a felelőssége, hogy Csőgör Péter átvizsgálás nélkül jutott be a területre.

A lap forrásai szerint ugyan szigorú beléptetési előírások voltak, de Orbán Viktor beszédének végére ez megszűnhetett. Csőgör Péter 11:45 körül érkezett a bejárathoz a táblájával, és elmondása szerint a kapunál álló egyetlen biztonsági őrt csak az azon lévő felirat érdekelte. A volt nyomozó tábláján viszont kétrétegű volt a felirat, kívül egy „dicsőség a hősöknek” fedte a „Mi a f*sz van ebben az országban?!” transzparenst, és csak a külső szöveget látva a biztonsági őr átvizsgálás nélkül átengedte a volt nyomozót.