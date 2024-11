„Álljon a görcs a lábába és a kezébe, aki ilyet csinál” – Gyurcsány Ferencet kidobták Debrecenben

„Pokoli ködben vagyunk útban Debrecen felé, de ahogy látom vagy gondolom, nemcsak az időjárás ködös, hanem beleköltözik a köd egyesek lelkébe, szívébe, érzelmeibe is” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc, aki épp a könyvbemutatójára utazott a cívisvárosba.

A Demokratikus Koalíció elnökét az borította ki, hogy az eseményt szervező Libri hiába állapodott meg napokkal korábban egy helyi szállodával, hogy annak egyik különtermében kerüljön sor az „író-olvasó találkozóra”, a szálloda szerda este mégis lemondta a foglalást.

A politikus úgy fogalmazott, hogy a Libri annak dacára szervezi tisztességgel ezeket a találkozókat, hogy „tudjuk, a Libri mögött is most már ki áll”. A pártelnök szerint a Libri egyértelműen jelezte, hogy az eseményen az ő álnéven írt könyvét, A kereszt halála című krimit mutatják be, az utolsó pillanatban mégis kidobták őket a helyről. „Valójában nem is titkolva, hogy leesett nekik a tantusz, hogy hát a Gyurcsány, az politikus, és a Gyurcsány nevű politikusnak ők nem adnak helyet” – panaszkodott.

Na, hogy a ködöt szárítsa fel az értelmet is megvilágító napfény. Ennél cifrábbat is tudnék mondani. Nyilván ilyenkor van egy kis hezitálás, hogy mi a helyes magatartás. Én magunk között szólva, egy magánszállodával nem akarok vitatkozni, mert azt gyanítom, hogy az, hogy ilyen a helyzet és a hangulat, hogy Magyarországon egy országgyűlési képviselőt [...] nem mernek beengedni, merthogy Debrecen a Fidesz szerint az ország második fővárosa, és meg akar felelni a hatalomnak, hát ez elég ocsmány

– világított rá a Demokratikus Koalíció elnöke.

Elmondása szerint azonban nem azok a mocskosak, akik így viselkednek, hanem azok, akik ilyen hangulatot teremtenek, utalva ezzel a kormányra.

Na, hát szóval, álljon a görcs annak a lábába és a kezébe, aki ilyet csinál. Mi azért a nap végén megtartjuk az író-olvasó találkozót a másik helyszínen

– árulta el Gyurcsány Ferenc.

A politikus azt is elmondta, hogy ilyen eseményeken csaknem kizárólag a könyvről beszélgetnek, azonban beszűrődik egy picikét a minecraftos világ is. Elmondása szerint abból izgalmas dolgok jönnek a következő napokban, azonban azt nem árulta el, hogy ez pontosan mit is jelent.

Starcz Ákos, az Index.hu vezérigazgatója, az Indexet kiadó médiacsoport igazgatósági tagja, az Index.hu Zrt.-től és az Indamedia Csoporttól függetlenül működő Libri–Bookline Zrt. igazgatóságának elnöke.