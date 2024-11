Marad a kamatstop, meg kellett erősíteni az ukrajnai határt

Gulyás Gergely ismertette csütörtök délelőtt a szerdai kormányülésen meghozott döntéseket. Újdonságként hatott, hogy a kormány kibővíti a kamatstopot, illetve az is, hogy meg kellett erősíteni a keleti határ légvédelmét az ukrajnai helyzet miatt.

Úgy tűnik, az év végére fordulva is tartja a menetrendet a kormány, hiszen két héttel a legutóbbi Kormányinfó után ismét tájékoztatót tartott csütörtök délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A tárcavezető azzal kezdte, hogy a kormányülésen áttekintették a jövő évi költségvetést és azt, milyen mértékű béremelkedésre lehet számítani Magyarországon. Gulyás információi szerint idén 10 százalékos reálbér-növekedés lehet. A miniszter kifejtette, a bérmegállapodás azt jelenti, hogy két év alatt 40 százalékos béremelkedés várható.

Lakhatási válság és kamatplafon

Szintén kiemelten foglalkozott a kormány a lakhatási helyzettel is. A jövő évi költségvetésnek egy fontos eleme, hogy eszközöket ad a munkaadók és munkavállalók kezébe, melyekkel a megfizethető lakhatás biztosítható. Ezzel kapcsolatban említette még Gulyás

a vidéki otthonfelújítási programot is, amely segíthet a lakhatási helyzeten.

A miniszter szavai szerint a költségvetés a családpolitika költségvetése is, ahogy korábban már többször bejelentették, így most is elhangzott, hogy megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt, valamint bebetonozzák a 13. havi nyugdíjat.

A kormány döntése értelmében meghosszabbítják a kamatstopot a magánszemélyek részére újabb hat hónappal, a jelenlegi kamathelyzet ugyanis még nem áll olyan szinten, hogy ezt a segítséget elengedjék. Ugyanakkor kitért arra is, hogy az 5 százalékos kamatplafonnál a bankok feltételei túlzottan szűkítőek, a bankokat arra biztatják, hogy a feltételeket úgy módosítsák, hogy szélesebb körben lehessen igénybe venni az 5 százalékos kamatplafonnal felvehető hitelt.

Megerősítik a keleti határ légvédelmét

Gulyás Gergely az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatban kijelentette, a háborús veszély nagyobb, mint valaha. Ennek van időbeli korlátja, január 20-ával új amerikai adminisztráció lép hivatalba, de úgy tűnik, hogy addig a demokraták és az európai országok vezetésének egy része mindent megtesz annak érdekében, hogy az eszkaláció veszélyét növeljék. Ezért megerősítették a keleti határ légvédelmét a Kárpátalját ért támadás után.

Zuhant a forint

Miközben Gulyás Gergely a bejelentéseit tette, addig a forint több mint kétéves mélypontjára zuhant. A Kormányinfó alatt áttörte a 415-ös határvonalat is az euróval szemben. Gulyás Gergelyt is kérdezték erről a Kormányinfó alatt:

ő úgy fogalmazott, hogy az a jó az országnak, ha tervezhető az árfolyam és megszűnik a hektikusság.

Azzal kapcsolatban, hogy az új jegybankelnök felé lesz-e elvárás, hogy bevezesse az eurót, Gulyás úgy fogalmazott, ez majd az új MNB-elnök személyétől függ, ezzel kapcsolatban pedig érdemes péntek reggel hallgatni Orbán Viktor rádiós bejelentését.

A kormányfőtanácsos feljelentésével kapcsolatban Gulyás Gergely az Index kérdésére kifejtette: az egész jogalkotás, ami a parlamentben zajlik, arról szól, hogy van egy politikai szándék, amelynek megfelelően elfogadnak jogszabályokat. A műemlékvédelem szempontjaira tekintettel kell lenni, de nem arról van szó, hogy a törvényalkotó ne érvényesíthetné a saját akaratát. Számtalan egyeztetés volt, van egy épület, amin volt műemlékvédelem.

A miniszter leszögezte, nem vitás, hogy az agrártárca épületének hátsó traktusa a kezdettől fogva elismerten funkcionálisan hibás. Már 1906-ban kiírtak egy pályázatot a korrigálására. A felújításához a védettséget módosítani kell, ez jogszerű eljárás, eddig is csináltak ilyet, és még fognak is. Gulyás Gergely szerint ez annyira nem zavarhatta a kormányfőtanácsost, mert utána még évekig ugyanott dolgozott.

Hamarosan jöhet az inkasszó

Fizetett-e már a kormány Brüsszel irányába a kiszabott büntetésből? Gulyás Gergely lapunk kérdésére elmondta, ez technikai kérdés, mert le tudják vonni a forrásokból az összeget. A küzdelem úgy áll, hogy olyan megállapodásra, amely Magyarországot megóvja a migrációtól, készen állnának, de az új Európai Bizottság még nem állt fel.

Azt, hogy inkasszált-e a bizottság, nem tudja, viszont előbb-utóbb megtörténik ez.

Szintén az Index kérdezte egy szerdai történetről Gulyás Gergelyt: Tarlós István feleségét korábban megbírságolták, ezért kérdéses, hogy támogatja a kormányzat a Fővárosi Közgyűlésnek azt a jogszabály-módosítási kezdeményezését, hogy a közterület-felügyeletek által üzemeltetett kamerák felvételeit fel lehessen használni az (objektív felelősség körébe tartozó) szabálysértések, jellemzően a KRESZ előírásainak megsértése esetén? A miniszter jelezte, a fővárosi frakció kialakítja álláspontját, és ha a hatékony fellépéshez szükségesnek tartja, akkor támogatja a módosítást.

(Borítókép: Gulyás Gergely 2024. november 28-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)