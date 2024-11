Megmozdult a föld Pest vármegyében

Péntek délután ismét berengett a föld Pest vármegyében Dabas környékén, derült ki a kunszentmiklósi földrengésfigyelő állomás 24 órás szeizmogramjából. Egyelőre ugyan nem érkezett még megerősítés, de valószínűleg a hadsereg végzett robbantásokat, ami miatt a műszerek jeleztek.

A héten nem ez az első eset a környéken, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint ugyanis a Magyar Honvédség előre bejelentett tűzszerész-tevékenységet végez a héten a tatárszentgyörgyi gyakorló- és lőtéren. A katonaság robbantásos megsemmisítéseket hajt végre, ennek következményeként remeg a föld, amit a lakosság is észlelhet.

Baranya vármegye déli részén is földmozgásokat lehetett észlelni a napokban, a dabasihoz hasonlóan ott is katonai művelet miatt. A baranyai rengéseket vadászgépek gyakorlatozása okozta, amit a polgári lakosság is észlelt hangrobbanások formájában.