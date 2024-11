Öt autó ütközött az M1-es autópályán, több kilométeres a torlódás

Baleset történt péntek délután az M1-es autópályán, Győr térségében. A helyszínre a katasztrófavédelem és a mentők egységei is kiérkeztek, a forgalom a leállósávban halad a főváros felé vezető irányban. Győr térségéből egy másik karambolról is érkezett hír, de az országban több útvonalon is akadozik a közlekedés.