Van olyan tiszás EP-képviselő, akit még saját kollégái sem követnek a Facebookon

Vegyesen alakul eddig a brand- vagy influenszerépítés a Tisza Párt háza táján. Magyar Péter toronymagasan kiemelkedik saját pártjának mezőnyéből, így hiába lenne irtózatosan nagy szüksége a politikai elemzők szerint arra, hogy minél több arcot tudjon felmutatni a párt, az elmúlt hónapokban ebből szinte semmi sem jött össze. Magyar továbbra is gravitációs erőtérként szív el minden energiát és levegőt saját kollégái elől.

Messze elmaradnak eddig a szervezet elnökétől és vezetőjétől, Magyar Pétertől a Tisza Párt pozícióban lévő képviselői, legalábbis ami a legnépszerűbb közösségi oldal, a Facebook követőszámait érinti. Hiába jutottak be az Európai Parlamentbe és a Fővárosi Közgyűlésbe a párt tagjai, igazán egyikük sem képes arra, hogy kibújjon Magyar Péter mögül, de még csak arra sem, hogy felzárkózzon a pártelnök mellé. Magyar Péter továbbra is egy személyben jelenti a Tisza Pártot. Ez pedig a már említett követőszámokon is meglátszik.

Jelentős építkezés

A Facebookra azért esett a választásunk, mert Magyar Péter is ezt az oldalt használja leginkább közösségépítésre, itt tűnt fel először, és feltehetően erre fordítja a legtöbb energiáját, a többi platformon például a legtöbbször csak átmásolja az itteni bejegyzéseit.

Nos, egyelőre bejött neki ez a húzás, hiszen messze a Facebookon van a legnagyobb követőtábora, immár a 400 ezres határt is átlépte, és – ahogyan az a Lájkok Ligája sorozatunkból is kiderül – öles léptekkel közelít a pártelnökök sorában egyelőre második Vona Gábor felé.

Elvitathatatlan, hogy Magyar Péter nélkül a Tisza Párt sehol sem lenne, hiszen a korábban teljesen ismeretlen vidéki szervezetből röpke néhány hét alatt építette fel az ország legerősebb ellenzéki pártját, amely a friss közvélemény-kutatások szerint felveszi a versenyt a kormányon lévő Fidesszel is népszerűségben, néhol pedig meg is előzi. Ez viszont jóval inkább Magyarnak és üstökösszerű felemelkedésének köszönhető, semmint magának a pártnak. A szervezet többi tagja ugyanis szinte alig ismert a közvélemény előtt, rendkívül keveset nyilatkoznak, igaz, kiszivárgott hangfelvételek szerint ez magának a pártelnöknek volt a döntése.

Politikai elemzők szerint ugyanakkor rendkívüli módon szüksége lenne a Tiszának új, minél ismertebb arcokra, hogy 2026-ban eséllyel indulhasson az országgyűlési választásokon.

Ennek apropóján megnéztük, hogy most, közel hat hónappal a június 9-i választások és lassan két hónapja a Fővárosi Közgyűlés összeállása után hogyan teljesítenek, mennyire lettek ismertek a Tisza Párt képviselői. A kép rendkívül vegyes.

Ismeretlen ismerősök

Ahogy említettük, Magyar toronymagasan kiemelkedik saját képviselői közül, akikből összesen 15 van. Heten közülük – így a pártelnök is – az Európai Parlamentben, tízen pedig a Fővárosi Közgyűlésben foglalnak helyet. A kakukktojás Kollár Kinga, aki egyszerre mindkét mandátumát felvette.

A Magyar Péter utáni tátongó szakadékot követő első helyezett az a Kulja András, aki feltehetően már a választások előtt is a legismertebb név volt a Tisza jelöltjei közül, hiszen az orvos rendkívül aktív volt még politikai pályája előtt is a közösségi oldalakon. Tavaly ősszel még az Index is bemutatta őt mint a rendkívül népszerű TikTok-dokit. Akkor még Magyar Péter fejében sem vetődött fel, hogy egyszer politikai pályára lépjen. Kulja jelenleg 39 ezer követőt tudhat magáénak a Facebookon.

Vele még Tarr Zoltán és Gerzsenyi Gabriella tudja úgy-ahogy tartani a lépést, mindketten 12 ezres követőtáborral rendelkeznek. Dávid Dóra alig lépi át az ötezret, míg Kollár Kinga el sem éri ezt a határt.

A legrosszabbul Lakos Eszter áll, aki november elején indította el hivatalos Facebook-oldalát, ám csaknem négy hét alatt mindössze öt (!) követője lett, azaz még saját párttársai sem követték be a Tisza EP-delegációjából. Eddig mindössze Kulja András kollégája lájkolta egy bejegyzését.

Budapesten kvázi ismeretlen a Tisza

A Fővárosi Közgyűlésben a Tisza delegáltjai közül két képviselőhöz sem találtunk hivatalos oldalt, Barna Judit Annamária és Orbán Árpád István esetében így nem tudtunk számolni. A Budapesten dolgozó tiszások közül a legnépszerűbb toronymagasan Bovier György. Az esélyegyenlőségi szakértő több mint húsz éve él kerekesszékben, aktivizmusával pedig már jócskán képviselősége előtt is felhívta magára – és elsősorban az általa képviselt ügyekre – a figyelmet.

Mögötte még – a már fentebb említett Kollár mellett – a fizikusvégzettségű Molnár Dániel rúg labdába 4400 követőjével. A többiek kétezer fős vagy még inkább az alatti követőtáborokkal rendelkeznek. Van tehát honnan építkeznie a Tiszának, amelynek nem sok ideje maradt arra, hogy találjon majd minden választókörzetben egyéni jelöltet, akiket még fel is kellene építeniük a 2026-os választásokig.

