Megjelent a hallgatói kiválósági rangsor, kicsúszott a legjobb tízből a neves budapesti egyetem

A HVG Diploma 2025-ös hallgatói kiválósági rangsorában olyan szempontok alapján rangsorolták a magyar egyetemeket, mint a nappali tagozatos, első helyes jelentkezők száma, a felvettek pontátlaga, a nyelvvizsgával felvettek aránya, valamint a középiskolai versenyeken helyezést elért hallgatók aránya – számolt be az Eduline.

Az első helyen jelentkezettek száma az egyik legmeghatározóbb szempont, eszerint az ELTE lett az első 9331 fővel, a második helyen végzett a BME 4372 fővel, míg a harmadik helyezett a Semmelweis lett 2417 fővel.

A középiskolai versenyeken helyezést elérő hallgatók számában is toronymagasan az ELTE vezet, a felvettek pontátlagában azonban csak a negyedik helyen végzett.

A Top 10-es lista:

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE); Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME); Semmelweis Egyetem (SE); Budapesti Corvinus Egyetem (CORVINUS); Debreceni Egyetem (DE); Szegedi Tudományegyetem (SZTE); Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE); Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE); Óbudai Egyetem; Pécsi Tudományegyetem (PTE).

Ahogy a listában is látszik, két holtverseny is született. A két legjobb vidéki oktatási intézmény a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem lett. A másik holtverseny a kilencedik helyen alakult ki. Érdekesség, hogy a Pécsi Tudományegyetem tavaly a hatodik helyen végzett, az Óbudai Egyetem pedig most először került be a top10-be. Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem nem sokkal, de kicsúszott a top10-ből.

Ami a felvettek átlagpontszámát illeti, a Corvinus lett az első, 460 ponttal. Ezt követi a BME 417, a PPKE 412, az ELTE 409 és a Semmelweis Egyetem 405 ponttal. A lista összeállításakor a rangos középiskolai versenyeken elért eredményeket is figyelembe vették, ez alapján a legtöbb tehetséges diák az ELTE-re, a BME-re és a Debreceni Egyetemre jelentkezett.

Mint írtuk, októberben nyilvánosságra hozta a 2025-ös felsőoktatási rangsorát a Times Higher Education. Az első ezer helyezés egyikén már négy magyar egyetem is szerepel.