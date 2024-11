Az ország bármely pontján találkozhatunk a MÁV adventi szerelvényével

A MÁV-nál is készülnek az adventi időszakra, ezért több járművük is ünnepi világítást kap decemberben. Utazhatunk fényárban úszó HÉV-vel, vonattal, autóbusszal is az év utolsó hónapjában, és ahogyan azt a korábbi években már megszokhattuk, a Gyermekvasút is is különleges díszkivilágítást kap.