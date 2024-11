Nagy bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója, de a munka oroszlánrésze még hátravan

„Jövőre több mint 4 milliárd forint értékben fogjuk végrehajtani a Keleti-programot, aminek keretében itt, az ország egyik legforgalmasabb pályaudvarán megújítjuk a váltókörzeteket, a biztosítóberendezés áramellátását, és a felsővezetéki hálózatot” – fogalmazott videóüzenetében Hegyi Zsolt.

Ezt a munkát már a kisiklások, balesetek ellenére is tervezték, azoknak hatására azonban előrehozták, és az első fázisát már most idén elvégezték. Ennek keretében az volt a tervük, hogy kétszáz talpfát kicserélnek a Keleti pályaudvaron, ezzel is javítva a váltók üzembiztonságát. Mint mondta, ezt a küldetést túlteljesítették, 240 aljat cseréltek ki. A munka szombaton véget is ért, és most már zajlanak a szabályozási munkálatok.

Azért tudtak az előre tervezett ütemnél gyorsabban haladni, mert októberrel befejeződött a MÁV korábbi felépítményjavításra szakosodott leányvállalatának, a MÁV FKG Kft.-nek az integrációja, ezáltal az ottani kollégáik segítségével megkettőzött erőforrásokkal tudtak a Keleti pályaudvaron dolgozni. A munkát az éjszakai órákban, este 9 és reggel 5 óra között végezték, az utasforgalmat szinte egyáltalán nem zavarták.

„A program oroszlánrésze még előttünk van, jövőre folytatjuk a felújítást. A most kicserélt aljak azonban már hozzájárulnak ahhoz, hogy a Keleti biztos pontja legyen a hazai vasúti közlekedésnek, az onnan induló vagy oda érkező vonatok pedig pontosabbak legyenek” – áll a bejegyzésben.

Mint ismert, az elmúlt időszakban több baleset is történt a Keleti pályaudvaron. Még augusztus végén, az egyik vasárnap este kisiklott a Claudiopolis nevű, Kolozsvárról közlekedő InterCity-vonat öt személykocsija. Senki nem sérült meg, de a baleset jelentős fennakadást okozott a vasúti közlekedésben. A szerencsétlenségből később közéleti vita kerekedett. Október végén aztán újabb kisiklás történt a Keleti pályaudvaron, a rendőrség az ügyben nyomozást is indított. A hét elején a Déli pályaudvaron is fennakadások voltak.