Szájer József részletes interjút adott nemrég, amelyben többek között elmondta azt is, hogy mit gondol arról, ahogyan a média kezelte az ő botrányát, illetve további részleteket árult el azzal kapcsolatban is, mi történt azon az ominózus napon, amely nemcsak az ő bukását okozta, de bekerült a magyar politikatörténetbe is.

„Ha végigmegyek ezen a 149 cikken, akkor azokban számos helyen az imént elég hosszan kivesézett magánszférába való illetéktelen behatolást találok” – így reagált Szájer József a Telexnek adott interjújában arra, hogy szerinte a portál aránytalanul sokat foglalkozott az ő politikai bukásával és az ezt kiváltó botránnyal.

„Még ha el is követtem volna azokat az álszent, vagy bármilyen bűnöket, amiket önök felsorakoztatnak, még akkor is súlyosan megsértették az én magánszférához fűződő jogaimat. És ebben önök is oroszlánrészt vállaltak. Semmiféle bűncselekményt nem követtem el” – jelentette ki a politikus, akit rendkívül sérti, hogy hazugságokat állítottak róla a különböző tudósításokban.

Mint ismert, Szájer József, a Fidesz alapító tagja, egykori EP-képviselője 2020 decemberében botrányos körülmények között távozott a közéletből, miután kiderült, hogy a koronovírus-járvány miatti lezárások alatt a gyülekezési szabályok megsértése mellett melegorgián vett részt Brüsszelben, ráadásul a belga hatóságok drogot is találtak a fideszes politikusnál. Idén novemberben a Szabad Európa Intézet igazgatójaként tért vissza a nyilvánosságba.

Szájer József Telexnek adott interjújában azt is elmondta, hogy:

A napokban megjelent könyvével azt akarja megmutatni, hogy ő nem egy karikatúra, nem a brüsszeli botrány határozza meg az életét, még ha az az esemény fontos és jelentős is volt az életében és a politikatörténetben. Szerinte nem egy tapasztalatlan, semmirekellő politikusnak ért véget a politikai tevékenysége, hanem valakinek, aki a harminc év alatt letett valamit az asztalra.

A magánszférájához nincs senkinek semmi köze, sem a rendszertől függően, sem a rendszertől függetlenül, így annak nyilvános tárgyalása indokolatlan és részben jogsértő is.

Szabadságharcosnak tartja magát, aki már 1990-ben is amellett állt, hogy Magyarországon mindenki szabadon élhesse a magánéletét és a politikai életét is. Nem a brüsszeli botrányt tartja képmutatásnak, hanem azt a műfelháborodást, ami ezzel kapcsolatban volt. Magyarországon mindenki szabadon élhet, és mindenkinek a magánéletét tiszteletben tartják, kivéve talán az övét.

Az alkotmánykészítés azon részében, mely szerint az anya nő, az apa férfi, ő már nem vett részt. Hogy ezzel a mondattal egyet ért-e vagy sem, azt nem akarja elárulni.

Nem tapasztalt Magyarországon másféle beavatkozást a magánszférába azon „a megengedhetetlen gyalázkodáson” kívül, amit vele műveltek 2020 decemberében. Ekkor olyan határátlépések történtek, amelyeket ő nem érdemelt ki. Szerinte ő nem követett el bűncselekményt, csak olyan dolgot, amivel eljátszotta a választók bizalmát.

Egy nyilatkozattal nem tudja megváltoztatni azt a mémet, ami róla kialakult, ezzel fog élni az élete végéig, ezért nem hajlandó további részleteket elárulni a a brüsszeli eseményekről, nem próbálja meg magát tisztára mosni. Mindent elmondott erről a kérdésről az esemény után történt nyilatkozatokban.

Rengeteg hazugság jelent meg róla a médiában. Brüsszeli menekülésekor az ominózus házon nem is volt eresz, ráadásul a helyszín sem az, ami megjelent a médiában.

Ennek a rendszernek a demokratikussága, a szabadsága, adott esetben fideszessége nem olyan elemeken múlik, hogy a Fidesz III/III-as és IIII/II-es ügynökökkel együtt politizál, hanem a lényegen. A lényeg tekintetében pedig azt gondolom, hogy minden rendben van. A Fidesz majdnem tökéletes.

Védje meg mindenki a saját jogait, és akkor ebből egy jobb ország lesz. Mindenki pereskedjen, ha valakinek a magánszféráját megsértik.

Nem kellett Orbán Viktor engedélye ahhoz, hogy visszatérjen a közéletbe. Természetes volt, hogy nem fog szájkosarat tenni a szájára az élete végéig.

Magyarországon működik a jogállam. Ha a hatvanpusztai birtok, Rogán Antal és Orbán Viktor fényűző élete vagy a felcsúti stadion zavar valakit, és törvénytelennek látja azokat, akkor tegyen feljelentést. Ő a törvénysértéssel foglalkozik, nem a morális dimenzióval. Szerinte mindez az érintettek magánélete, azzal pedig ő nem foglalkozik.

Szájer József az elmúlt napokban a Mandinernek és az InfoRádiónak is adott interjút, melyekről az Index is részletesen beszámolt. Az egykori politikus most megjelent beszélgetőkönyvéről, a Frontvonalban című alkotásáról pedig ide kattintva olvashatnak bővebben.