Öt év után visszaengedte a Facebook Toroczkai Lászlót

A Mi Hazánk elnökét még 2019-ben tiltotta le a Facebook, Toroczkai László azóta küzdött különböző fórumokon a döntés ellen. Korábban sikert is ért már el a politikus, a Szegedi Törvényszék ugyanis jogerős ítéletben kötelezte a Metát, hogy állítsa vissza a korábban törölt oldalt. Azt egyelőre nem tudni, hogy minek köszönhetően, de Toroczkai pénteken visszatért közösségi felületre.

„Zavar a Metánál. Visszaengedtek, de ha a nevemet valaki beírja a keresőbe, még mindig veszélyes személyként mutatnak. Valószínűleg az amerikai és az európai központ még nem egyeztetett, komoly fejvakarások, lobbiharcok, nyomásgyakorlások zajlanak most ott a háttérben” – így kezdi első bejegyzését Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, aki egyelőre nem oldalként, hanem mezei profilként tudott visszaregisztrálni az oldalra, ami annyit tesz, hogy ismerősnek kell jelölni – mint az új kollégáinkat, vagy volt osztálytársainkat – ahhoz, hogy a hírfolyamban látni lehessen az általa megosztott tartalmakat.

A bejegyzésben hangsúlyozza, hogy már ez is egy kisebb győzelem, elmondása szerint ugyanis egy ismételt törlés után már az új DSA-rendelet szerint kellene eljárniuk. A digitális szolgáltatásokról szóló, 2022 novemberében hatályba lépett EU-rendelet hivatott megvédeni az online felhasználók alapvető jogait, erről a szabályozásról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Az nem megy, amit 2019-ben csináltak, nem lehet indoklás nélkül politikai cenzúrát alkalmazni

– fogalmazott a Mi Hazánk elnöke, majd hozzátette: „Ha most tiltanak, törölnek, akkor a DSA-rendelet alapján néhány hónappal ezelőtt létrejött magyar grémiumhoz, az Online Platform Vitarendező Tanácshoz fordulhatok, amely peren kívül fog döntést hozni, méghozzá Magyarországon.”

„Tőlem nem szabadultok meg egykönnyen”

Toroczkai szerint a közösségi médiumokkal kapcsolatban az Egyesült Államokban is változások lesznek és egyre több országban ismerik fel, hogy ezek a platformok már választásokat döntenek el. Azt nem tudni, hogy pontosan mire gondolt, azt azonban tudni lehet, hogy hálaadáskor Mark Zuckerberg, a Meta elnöke és Donald Trump, az Egyesült Államok következő elnöke együtt vacsoráztak.

Az országgyűlési képviselő ezen a ponton kitért arra, hogy a Fidesz „milliárdokat önt a Metába”, de Magyar Pétert is az algoritmus emelte fel. Toroczkai egyébként még augusztusban írt nyílt levelet Dávid Dórának, a Tisza Párt EP-képviselőjének – egyben a Meta jogtanácsosa 2020-tól –, hogy járjon közben a munkáltatójánál, és érdemben reagáljanak a Szegedi Törvényszék ítéletére és az amerikai ügyvédje által nekik elküldött peren kívüli ajánlatára.

„Nem szokásom feladni a küzdelmeket. Üzenem ezt a moderátoroknak, akik most a fejüket vakargatva olvassák a posztjaimat a Meta felületén: A törvények nem csak a »kisemberekre« vonatkoznak, azokat nektek, és a főnökeiteknek, az olyan gigacégek, mint a Bertelsmann és a Meta tulajdonosainak is be kell tartani! Tőlem nem szabadultok meg egykönnyen” – zárta bejegyzését a pártelnök.

Cikkünk írásakor mi is kipróbáltuk, hogy rá lehet-e keresni Toroczkai Lászlóra a Facebookon. A nevét beírva a következő üzenetet kaptuk:

Biztos vagy benne, hogy folytatod a műveletet? A kifejezést, amelyre rákerestél, időnként veszélyes személyek és szervezetek tevékenységeihez kapcsolják, az ilyesmi nem megengedett a Facebookon.

Biztosak voltunk benne, hogy folytatjuk a műveletet, de csak egy újabb figyelmeztetés fogadott minket. „Ez a keresés erőszakos, gyűlölködő vagy bűnözői tevékenységhez kapcsolódhat” – jött szembe a vészjósló üzenet, de ismét húztunk egy bátrat, és kértük a továbblépést. Ekkor már eljutottunk a célunkig, és Toroczkai László profiljánál találtuk magunkat.

