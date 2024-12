Elérkezett a karácsonyi előkészület, az advent ideje. Idén december 1-jével nemcsak az év utolsó hónapja vette kezdetét, hanem a karácsonyi ünnepkör és az egyházi év is. Mutatjuk, mit is ünneplünk pontosan, honnan ered az advent elnevezés, továbbá azt is, mit szimbolizál a koszorú és a naptár valójában.