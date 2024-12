A 2024-es év utolsó hónapjában idén is megindította az autópálya-matricák elővásárlását a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.). A 2025-re vásárolt országos és vármegyei éves úthasználati jogosultságok január 1-jétől érvényesek.

Idén is megnyitja a decemberi elővásárlás lehetőségét a következő évre érvényes éves autópálya-matricák esetében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.). A 2025. évi országos és vármegyei éves úthasználati jogosultságok december 1-től szerezhetőek be a NÚSZ Zrt.-nél és viszonteladó partnereinél, online és offline módon is.

Fontos tudni, hogy a 2025-re szóló pályamatricák érvényességi ideje 2025. január 1-jén kezdődik – adta hírül a vállalat a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Az éves érvényességű autópálya-matricák decemberi elővásárlására 2016 óta van lehetőség. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. mind az országos, mind pedig a vármegyei út használati jogosultságok esetében elindítja az előértékesítést, amelynek köszönhetően a közlekedőknek több idő áll a rendelkezésükre az matricák megvételére.

Az elővásárlás keretében megváltott, 2025. évre érvényes éves autópálya-matricák 2025. január 1-jén 0 órától használhatók, azaz akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 2026. január 31-én éjfélig.

Ennek megfelelően ezek az e-matricák 2024. december 31-ig még nem használhatók a hazai díjköteles autópályákon és autóutakon.

Autópálya-matricát nemcsak saját részre, hanem más járművére is lehet vásárolni, így egy országos vagy vármegyei vignetta a közelgő ünnepekre is hasznos ajándék lehet – közölték. Hozzátették, hogy ebben az esetben az ellenőrző szelvényt célszerű átadni a jármű üzembentartójának.

A 2024-re vásárolt éves (országos és vármegyei) matricák 2025. január 31-én éjfélig biztosítanak úthasználati jogosultságot a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon.

Egyre többen vásárolják meg előre a matricákat

A vállalat szerint évről évre nagyon sok közlekedő él a decemberi elővásárlás lehetőségével, ugyanis 2022-re 162 ezer, 2023-ra 187 ezer, a 2024-es évre pedig 183 ezer éves e-matrica talált gazdára a megelőző év decemberében.

Az elővásárlási időszakban elkelt matricák mintegy 40 százaléka országos, 60 százaléka vármegyei érvényességű. A vármegyei matricák közül a Pest (2023. december: 57 ezer db), a Fejér (2023. december: 10 ezer db) és a Győr-Moson-Sopron (2023. december: 9 ezer db) vármegyékre érvényesből fogy a legtöbb.