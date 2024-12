Összeütközött négy autó az M1-es autópályán

Az M1-es és az M5-ös autópályán is több kilométeres torlódás alakult ki baleset miatt. Tata térségében négy személyautó ütközött össze, míg Kecskemétnél egy nyerges vontató szakította át a belső szalagkorlátot.

Négy személygépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 71-es kilométerénél Tata térségében a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket – közölte a katasztrófavédelem.

A baleset miatt 4-5 kilométeres torlódás alakult ki, de miután a hatóságok befejezték a helyszínelést, mindkét sávon újraindult a forgalom.

Az M5-ös autópályán is baleset történt vasárnap, a 77-es kilométernél Kecskemét térségében egy Budapest felé tartó nyerges vontató szakította át a belső szalagkorlátot, és áttért a szemközti sávba, emiatt mindkét irányban csak egy sávon halad a forgalom, több kilométeres torlódások alakultak ki Budapest és Röszke irányába is – számolt be róla az Útinform.