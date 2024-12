Öt területen is nagyot javított a miniszterelnök, de kihívója szorosan a nyomában van

Kovács Gergely és Magyar Péter volt a két legnagyobb nyertese az elmúlt heteknek a közösségi oldalas népszerűséget nézve, de Orbán Viktor miniszterelnök is úgy tűnik, bártran felveszi a kesztyűt, már ami a tartalomgyártást illeti. Itt a Lájkok Ligája 16. fordulója.

Igencsak hektikus hónap volt a november politikai szempontból, sok minden történt, főleg a tengerentúlon, amelynek hatása ide is begyűrűzött. A belpolitikában pedig helycserékre is felfigyelhettünk, már ami a Lájkok Ligáját illeti.

Magyar Péter ismét belehúzott

Orbán Viktor kormányfőnek a múlt havihoz képest csak minimális mértékben nőtt a követőtábora, újabb mintegy kétezer ember követte be, első helyét viszont továbbra is magabiztosan őrzi a Facebookon a több mint 1,3 milliós táborával. A második helyen Vona Gábor áll, a Második Reformkor elnöke bármit csinál, trendszerűen havonta több száz embert veszít a lájkolóiból.

A Tisza Párt elnöke ezzel szemben jelentős lépésekkel növeli követőtáborát: novemberben átlépte a 400 ezres határvonalat is, cikkünk írásakor már 404 ezernél tartott, azaz egyetlen hónap alatt 14 ezer új követőt tudhat magáénak. Vona mellett egyébként még az élmezőnyben lévők közül Gyurcsány Ferencnek (DK) és Márki-Zay Péternek (MMN) is esett minimálisan a követőszáma. Ugyanakkor jelentősen javított és két pártelnököt is megelőzött Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke, aki igencsak aktív volt az elmúlt hetekben politikai téren és a héten a Fővárosi Közgyűlésben is ellopta a showt.

Trump nagyot lökött Orbánon

Az X-en, azaz az egykori Twitteren Orbán Viktor még Magyar facebookos teljesítményét is túlszárnyalta: több mint 30 ezerrel növelte követői számát, amelyben feltehetően részben annak is köszönhető, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok új elnöke a november eleji szavazás alapján. A Trump mellett kampányoló Orbán ezzel szintén reflektorfénybe került, hiszen az amerikai sajtó is sokat foglalkozott kettejük kapcsolatával.

Az X egyébként továbbra sem számít a magyar politikának, egyedül a Meta oldalairól kitiltott Toroczkai László (Mi Hazánk) az, aki érdemleges tábort tud felmutatni itt.

Rántotthús és család

Az Instagramon is Magyar tábora nőtt a legjobban, de még több mint 90 ezerrel le van maradva Orbán Viktortól, aki újabb 7 ezer feliratkozót szerzett. A többiek jócskán lemaradva követik őket. Gyurcsány Ferenc ugyanakkor örülhet, mert amit a Facebookon elvesztett, itt visszakapta, ehhez viszont a Demokratikus Koalíció elnökének családos fotók és rántotthúsevés is kellett az utóbbi hetekből.

A TikTokon szintén két profil emelkedik ki igazán: Orbán Viktoré és Magyar Péteré. Nagyságrendileg ugyanannyival növelték követőik számát novemberben mind a ketten, így a kormányfő továbbra is 70 ezerrel vezet kettejük párharcában, amelybe maximum csak Toroczkai László tud beleszólni, de közte és Magyar között kezd kinyílni az olló. A platform egyébként úgy tűnik, kiemelten fontos minden pártelnöknek (Adorján Béla, a Jobbik elnöke a múlt havi összesítésből véletlenül maradt ki), ami a romániai választásokból kiindulva érthető is: a TikTok jelenleg képes lehet választásokat is eldönteni.

A YouTube már nem ennyire lényeges a jelek szerint. Toroczkai László szinte minden energiáját ide fordítja, így magabiztosan őrzi is első helyét. Erősen zárkózik ugyanakkor Magyar Péter is, aki nagyon aktív itt, és élőzéseivel újabb és újabb követőkre tesz szert. Az utánuk lévő szakadékot Orbán Viktor töri meg, aki átlépte a 60 ezres határt követőszámban, megelőzve immár Vona Gábort is. A többi pártelnök és politikus követőszáma érdemben nem változott novemberben.

