Kíméletlen előzést hajtottak végre a zebránál Székesfehérváron, nem sok kellett a balesethez

Székesfehérváron és Győrben is egy hasonló eset történt a napokban, mindkét településen egy zebránál próbált előzni egy sofőr. Az átkelő gyalogosok viszont résen voltak, így végül nem történt baleset.

Két újabb felvételt tett közzé a Budapesti Autósok oldala, mindkét esetben hajszálon múlott a baleset a zebránál.

Székesfehérváron a gyalogátkelőhöz közeledett a felvételt készítő autó, amikor egy furgon sorolt be elé, még az utolsó pillanatban. Annak sofőrje észlelte az átkelni szándékozó gyalogost, akinek elsőbbséget is adott. Azonban az érkező BMW-s, aki a furgont is meg akarta előzni a záróvonalon keresztül, azzal nem számolt, hogy egy gyalogos az útját állja majd.

A másik felvételt Győrben rögzítették, ahol az esti órákban egy autós próbálta elengedni a gyalogátkelőhelyhez érkező gyalogost, aki ezt követően meg is kezdte az áthaladást. A sofőr ekkor észlelte, hogy a mögötte érkező furgon nem fog megállni, ezért rádudált a gyalogosra, hogy figyelmeztesse a veszélyre.