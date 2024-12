Kiengedték az elmegyógyintézetből a szexuális kényszerítéssel vádolt egykori óvodai dolgozót

Megszüntette a bíróság annak az egykori óvodai alkalmazottnak a letartóztatását, aki ellen a XI. kerületi Rendőrkapitányság szexuális erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást – tájékoztatta erről a Magyar Nemzetet a Fővárosi Törvényszék.

A Gazdagréti Szivárvány Óvoda egyik munkatársa bűnügyi felügyeletben van, nyomkövetővel a lábán. A végzés még nem végleges, mivel az ügyészség fellebbezett a döntés ellen. Hónapokkal ezelőtt olyan információk láttak napvilágot, hogy

a rábízott óvodásokhoz közeledett egy pedagógiai asszisztens Újbudán.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozni kezdett, a pedagógiai asszisztenst, Gy. Pétert őrizetbe vették. A bíróság később elrendelte a férfi letartóztatását, a fogva tartás helyszínéül pedig az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) lett kijelölve.

A már kirúgott óvodai alkalmazottat 12. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével gyanúsítják. A lap értesülése szerint a pedagógiai asszisztens az óvodában, egy mosdóban fajtalankodhatott egy kisgyermekkel. Egy korábbi bírósági végzésben ugyanakkor az is szerepel, hogy a gyanúsított a felügyelete alatt álló, több óvodás sérelmére is szexuális erőszakot követhetett el.