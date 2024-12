Elfajult a vita a parlamentben, a „diszkóliberális” Magyar Pétert és a pokol legmélyebb bugyrát emlegették

Az Országgyűlés bizottsági ülésekkel kezdte az év utolsó hónapját. A Gazdasági Bizottság hétfő reggel Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert hallgatta meg, amiről itt számoltunk be.

„Sok szó esik a gyermekvédelemről, de a valódi és legfontosabb problémáról nem”

Ungár Péter azzal kezdte a napirend előtti felszólalások sorát, hogy sok szó esik a gyermekvédelemről,

de a valódi és legfontosabb problémáról nem, ez pedig a súlyos bérválság, ami az egész szociális szektorban van.

Az LMP társelnöke úgy látja, ez a bérszínvonal nem jelenti azt, hogy bárkit fel tudna venni egy intézményvezető. A 9 százalékos emelés az infláció mértékét sem éri el, a reálbérük csökkent. Ungár Péter rámutatott: hivatástudattal a boltban nem lehet venni semmit.

Válaszában Rétvári Bence úgy fogalmazott, valóban volt olyan, amikor kevesebb megbecsülést kaptak a szociális dolgozók, ez abban az időszakban volt, amikor épp azok a pártok voltak hatalmon, akiket az ülésteremben ezekben a percekben az MSZP-s Komjáthi Imre képviselt. Rétvári Bence hangsúlyozta:

2010 előtt csökkent a szociális dolgozók megbecsültsége, 137 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, ez most 473 ezer forint.

A béreket a következő évben tovább emelnék, a jövő évi infláció várhatóan jóval alatta lesz a béremelés mértékének.

„Alapvető erkölcsi elvárás, hogy rendet tegyenek”

Apáti István „pedofilmaffiáról” beszélt, és úgy vélekedett, hogy bizonyos esetekben lassítani próbálják az eljárást. A politikus Lakatos Márk ügyéről számolt be, amelyről itt írtunk.

Alapvető erkölcsi elvárás, hogy rendet tegyenek, és a bűnösöket ezer évre zárják börtönbe

– jelentette ki a Mi Hazánk képviselője.

Rétvári Bence leszögezte, fontos téma a gyermekek védelme. Az eljárás rögtön megindult a feljelentés megtétele után, elindították a tanúk meghallgatását. Az államtitkár jelezte, hogy nyolcszor annyi ilyen ügyben elítélt ül a börtönökben, mint korábban.

A legszigorúbban kell eljárni, minden nyomozást végig kell vinni. Elhangzott közismert személy neve is. Attól, hogy valaki ismert, gazdag, befolyásos, attól függetlenül semmilyen kibúvója nem lehet

– tette világossá az államtitkár.

„Mi van akkor, ha találunk egy gazdátlan kormányrendeletet?”

Bencze János úgy látja, hogy Magyarországon sok minden lehet gazdátlan, de a hobbiállatok, haszonállatok vagy tárgyak beazonosítására van lehetőség.

Mi van akkor, ha találunk egy gazdátlan kormányrendeletet?

– tette fel a kérdést a jobbikos képviselő a gépjárműsporttal kapcsolatban. Bencze János szerint az ágazat abba a helyzetbe került, hogy nincs különválasztva a hobbi-, az amatőr és a profi sport. Ez lehetetlenné tesz például autós jótékonysági eseményeket.

Répássy Róbert kifejtette, a rendeletben kötelező felelősségbiztosításról van szó, arról, hogy az ilyen technikai sportok mögé fedezetet kell tenni. Az államtitkár tisztázta, nem lehet egy sporteseményt egy hobbitevékenységgel összekeverni. A sporteseményeknél szabályoznia kell az államnak, az nem engedhető meg, hogy esetleg veszélyeztessék a nézőket. A szervezők is a legnagyobb biztonságban érdekeltek.

„Nagy Márton beleragadt a saját maga által teremtett mátrixba”

Komjáthi Imre azzal kezdte felszólalását, hogy gratulált az RMDSZ-nek a romániai választáson elért eredményéhez.

Az MSZP elnöke a magyar békeköltségvetésben mindent lát, csak békét nem. A béke költségvetése nekik többek között azt jelentené, hogy kevesebb szegény van, és nem élnek nyugdíjasok létminimum alatt.

És azt, hogy nem egy olyan gazdasági miniszter van a tárca élén, mint Nagy Márton, aki beleragadt a saját maga által teremtett mátrixba, és halvány gőze sincsen, hogy milyen rendezvényen van

– fogalmazott Komjáthi Imre, hozzátéve: azt javasolja, a béke költségvetését támogassák meg azzal, hogy azok a cégek fizessék vissza a támogatást, amelyek most elbocsátanak embereket.

Fónagy Jánosban régi emlékeket ébresztett Komjáthi Imre felszólalása. Az államtitkár kiemelte, hogy az MSZP elnöke által elmondott általános kívánalmak helytállók, és meg is találhatók a kormány kezdettől vallott politikájában, valamint a költségvetésben.

Az a kettősség, amit a magyar baloldal vall, megjelent a hozzászólásában. Az nehezen megy, hogy a lángost szeretjük, a lángossütőt pedig nem. Korszerű európai gazdaságot csinálni úgy, hogy közben nem szeretem a tőkét, megoldhatatlan feladat

– mutatott rá Fónagy János.

„Ha van olyan, hogy pokol, akkor önök a legmélyebb bugyrában fognak ücsörögni”

Vadai Ágnes napirend előtti felszólalásában kijelentette: „Szégyellje magát minden kormánypárti képviselő, aki nem támogatta a DK azon javaslatát, hogy hozzunk létre civilekből és egyházi személyekből álló vizsgálóbizottságot, amelynek a feladata az egyházon belüli pedofil esetek feltárása.”

Őszintén nem tudom, önök hogyan tudnak egyáltalán tükörbe nézni, és ha van olyan, hogy pokol, akkor önök a legmélyebb bugyrában fognak ücsörögni

– fogalmazott a DK-s képviselő arról érdeklődve, hogy miért nem kötelezik az egyházakat a feljelentésre ezekben az ügyekben. „Semjén úr! Ne bántsd a pedofilt, ha reverendában van – ez lenne a mottó?” – tette fel a kérdést Vadai Ágnes.

Soltész Miklós válaszában úgy vélekedett, hogy

ezt a beszédet az ’50-es években is elmondhatta volna. Ugyanaz a gyűlölet vezérli önt az egyházakkal szemben, a hívőkkel szemben, mint ami vezérelte annak idején az önök elődjeit.

Az államtitkár jelezte, azt, hogy ki kerül a pokolba, nem Vadai Ágnes dönti el, a DK-nak pedig azon kellene gondolkodnia, hogyan lett a baloldal vezető pártja szerepből az épphogy megkapaszkodók pártja.

Soltész Miklós aláhúzta: támogatnak minden olyan javaslatot, amely zéró toleranciát jelent a pedofilügyekben. Vadai Ágnes szinte folyamatosan kommentálta Soltész Miklós hozzászólását, mire az államtitkár azt javasolta az ellenzéki képviselőnek, hogy igyon egy korty vizet.

Magyarország mint zászlóvivő

Juhász Hajnalka kiemelte, hogy az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésének zászlóvivője Magyarország. A KDNP-s képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az első magyar elnökség idején előmozdították a schengeni vívmányokat, most pedig Bulgária és Románia tekintetében megszűnik a belső határellenőrzés, így Magyarország a schengeni övezet megszületésében és megőrzésében is komoly feladatokat tölt be.

Válaszában Zsigmond Barna Pál közölte, hogy a magyar elnökség prioritásai között szerepel például a versenyképesség és a bővítés folytatása. Az egyik legfőbb céljuk, hogy Európa megmaradjon a nemzetállamok szövetségének. Az államtitkár kitért arra is, hogy 250 elnökségi rendezvényt tartottak/tartanak ebben az időszakban, köztük tanácsülésekkel és három informális csúccsal. A Budapesti nyilatkozat elfogadását hatalmas sikernek nevezte.

„Diszkóliberális Magyar Péter”

Menczer Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Parlamentben paktumot kötöttek a néppártiak, a szocialisták és a liberálisok.

Tehát paktumot kötött Gyurcsány Ferenc pártja és a liberálisok mellett a diszkóliberális Magyar Péter pártja

– foglalta össze a kormánypárti politikus.

A Fidesz kommunikációs igazgatója háborúpárti és bevándorláspárti paktumot lát. Menczer Tamás ennek részeként felsorolta: „Egy: a háborút folytatni akarják, és belenyomnák a világ pénzét. Kettő: a bevándorlókat be akarják hozni, a migrációs paktumot végre akarják hajtani. Három: új brüsszeli adókat akarnak bevezetni. Négy: ha valaki az első három ponttal nem ért egyet, akkor különböző és ismert jogállamisági eljárásokkal és az uniós források visszatartásával akarják zsarolni. Erre szövetkeztek önök.”

„Ezt követően történt más is az EP-ben – folytatta Menczer Tamás, részletezve: – Elfogadtak egy szélsőségesen háborúpárti állásfoglalást ugyanezek a pártok. Egy: a háborút folytatni kell. Kettő: Magyarországot zsarolni és támadni kell a békepárti álláspont miatt. Három: az eddigi támogatásokon túl minden tagállam adja oda Ukrajnának katonai célra a GDP-jének 0,25 százalékát.”

Válaszában Hidvéghi Balázs leszögezte, a kormánynak a magyar érdek az első, majd gratulált az RMDSZ eredményéhez. Az államtitkár szerint „a Néppárt az összes hagyományos és eredeti értékét elárulta, maga mögött hagyta, ezzel maguk mögött hagytak sok millió európai polgárt is. A szocialistákkal és liberálisokkal az együttműködés célja a nemzeti alapokon álló kormányok támadása. Ehhez a paktumhoz asszisztál Magyar Péter és az ő pártja. A saját képviselőtársait ő maga nevezte agyhalottaknak és Soros-ügynöknek – szabadon lehet választani”.

(Borítókép: Az Országház épülete. Fotó: Kaszás Tamás / Index)