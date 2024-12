Fidesz-előnyt mért a Real-PR. 93. a legfrissebb közvélemény-kutatásban

A közvélemény-kutató cég szerint a Fidesz–KDNP továbbra is magabiztosan őrzi első helyét, mely nyolc százalékkal előzi meg a Tisza Pártot. Rajtuk kívül még a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom jutna be a parlamentbe, ha most tartanák a választásokat. Ezzel négypárti törvényhozás jönne létre Magyarországon. A különböző mérések azonban nagy eltéréseket mutatnak.