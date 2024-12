Jelentést tett közzé az Európa Tanács, túlzsúfoltság, zaklatás, bántalmazás jellemzi a magyar börtönöket

Az Európa Tanács szakértői kedden új jelentést tettek közzé a magyarországi börtönök állapotáról, amiben megállapították, hogy túlzsúfoltság jellemzi a büntetés-végrehajtási intézeteket, a fogvatartottak pedig nem férnek hozzá a munkához, az oktatáshoz és más, zárkán kívüli tevékenységhez sem. De kiemelték a börtönszemélyzet által elkövetett bánásmódot is.

Az Európa Tanács kínzásellenes bizottsága (CPT) kedden közzétett jelentése szerint továbbra is túlzsúfoltság jellemzi a magyar büntetés-végrehajtási intézeteket, a legtöbb fogvatartott nem vagy csak korlátozottan fér hozzá a munkához, az oktatáshoz vagy más, zárkán kívüli tevékenységhez − tájékoztatott az MTI.

A strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács illetékes bizottsága a 2023 májusában tett magyarországi látogatásán alapuló jelentésében megállapította, hogy a fogdák tárgyi feltételei megfelelőek a rövid, legfeljebb 72 órás rendőri őrizetre, az előzetes letartóztatásba helyezettek hosszabb, legfeljebb 60 napig tartható fogva tartására a körülmények továbbra is alkalmatlanok.

Közölték: a börtönszemélyzet által elkövetett rossz fizikai bánásmód, beleértve a fejre és testre mért ütéseket és gumibotozásokat a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézetben „különösen problémásnak” tűnik. Az állítólagos bántalmazások legtöbbje az őrizetbe vett személy kéz- és bokabilincselése közben történt, a térfigyelő kamerákkal nem lefedett területeken, nevezetesen a börtön raktárában, az orvosi szobákban, a közös zuhanyzókban vagy a zárkákban.

Mint írták, a szakértők látogatásának eredményei nemcsak azt sugallják, hogy

a börtönszemélyzet nem mindig avatkozott be azonnal a rabok közötti erőszakos összetűzésekbe, hanem hiteles állítások hangzottak el arról, hogy a személyzet megengedte vagy kifejezett utasítást adott bizonyos foglyok cellatársaik általi bántalmazására is.

A jelentéstevők által megkérdezettek többsége nem panaszkodott a rendőrök bánásmódjára, ennek ellenére számos hiteles forrás a fogvatartottak ellen elkövetett fizikai bántalmazásról számolt be.

Többen „túlzottan szoros megbilincselés” miatt, illetve a női fogvatartottak a férfi rendőrtisztek általi szexuális zaklatás eseteiről panaszkodtak. Mások a letartóztatottakkal szembeni rasszista jellegű verbális visszaélésekről, illetve transzneműekre vonatkozó megalázó megjegyzésekről számoltak be.

A pszichiátriai intézetekben sem jobb a helyzet

Az Európa Tanács illetékes szakértői két pszichiátriai intézményt is felkerestek. Ezzel kapcsolatban közölték: a kistarcsai Flór Ferenc Kórház és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház pszichiátriai osztályán a delegációhoz nem érkezett jelzés a betegekkel szembeni testi bántalmazásra vonatkozóan. A tárgyi feltételek mindkét intézményben megfelelőek – írták. Közölték ugyanakkor, hogy a helyiségek általában „személytelenek és kellemetlenek”, „hiányoztak a színek és a díszítések”.

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház betegszobáit említve megjegyezték: a legfeljebb kilencágyas szobák „veszélyeztetik a beteg magánéletét” és akadályozzák a terápiás és gondoskodó környezet kialakítását. Elfogadhatatlannak nevezték, hogy mindkét intézményben a zárt osztályokon elhelyezett betegek „gyakorlatilag nem juthattak ki a szabad levegőre”.

Egyebek mellett megállapították azt is, hogy az ápolószemélyzet száma mindkét intézményben alacsony, ami – véleményük szerint − negatívan befolyásolja az intézmény működésének több területét is.

A jelentéstevők végezetül közölték: a látogatás alkalmat adott arra is, hogy a magyar hatóságokkal a bevándorlással kapcsolatos kérdéseket is megvitassák. Sajnálatos, hogy még mindig nincs olyan jogi eljárás Magyarországon, amely hatékony védelmet nyújtana a külföldi állampolgárok nem hivatalos, erőszakos kitoloncolása és visszaküldése ellen, beleértve a rutinszerű és sorozatos visszaküldés eseteit is – tette hozzá a 2023 tavaszán tett látogatás tapasztalataira építő jelentésében az Európa Tanács kínzásellenes bizottsága.