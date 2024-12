Ónos szitálást hozhat a ködfelhő, kiadták a figyelmeztetést

A hétfői, országos méretű ködfelhő után kedden már csak az ország északkeleti negyedében kell tartós ködre számítani, ám a fagypont alatti, rétegfelhős tájakon akár ónos szitálás is kialakulhat. A maximum-hőmérséklet és a légmozgás is nagyon alacsony értéket vesz fel, előbbi 5 fok alatt tetőzik, utóbbi pedig sok helyen nem is lesz mérhető.