Menczer Tamás összecsapott Magyar Péterrel, aki lebüdösözte és dalra fakadt

Hiába kapott meghívást Magyar Péter egy pécsi gyermekotthon vezetőjétől, érkezésekor Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, valamint Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár várta, akik megpróbálták megakadályozni a Tisza Párt elnökét, hogy bejusson a Szikla utcai Befogadó Gyermekotthonba.

Magyar Péter érkezésekor azonnal kezet nyújtott Menczer Tamásnak, ő azonban ezt nem volt hajlandó fogadni. „Már remeg a kezed” – mondta az ellenzéki politikusnak. „Elnézést, ön gyermekvédelmi szakember?” – kérdezte Magyar Péter a kommunikációs igazgatótól.

Én hozzád jöttem, mert szeretnék néhány dolgot megbeszélni. Vártam már ezt a találkozást nagyon. […] Rám figyelj! Ketten vagyunk itt, csak te meg én, senki más nem tud neked segíteni. Láttam, hogy a nőkkel hogy beszéltél, ezért jöttem ide, hogy végre egy férfival is találkozzál

– vette át a szót Menczer Tamás, majd egymás szavába belevágva, nehezen hallhatóan kezdett el egymással vitázni a két politikus.

„Te beszélsz a gyermekvédelemről, aki a saját feleségedet megtámadtad, a saját gyerekeidet, a saját családodat? Veled a saját fiad nem áll szóba, mert elárultad a családodat. […] Ne te védd meg a gyerekeket” – folytatta Menczer Tamás.

Több irányból érkezett a kiabálás, amikor Magyar Péter újra dalra fakadt, és belekezdett a Börtön ablakában című dalba, amelyet korábban már hallhattunk a Tisza Párt elnökétől. Az éneklésbe többen is bekapcsolódtak a jelenlévők közül.

„Mosson fogat, mert tiszta rühes a szája, államtitkár úr”

„Ennyit tudsz? Ennyit tudsz? Ennyit tudsz?” – kérdezgette Menczer Magyart, aki kérdőre vonta a kommunikációs igazgatót, hogy miért üvöltözik egy olyan gyermekvédelmi intézmény előtt, ahol hároméves gyerekek élnek. „És mosson fogat, mert tiszta rühes a szája, államtitkár úr” – tette hozzá. „Még szagolhatod egy ideig, kicsi, még szagolhatod egy ideig” – kontrázott rá Menczer.

Miközben Magyar Péter folytatta az éneklést, Menczer azt vágta a fejéhez, hogy „egy hazug gazember”, akit 43 évesen, mint egy suttyót, a nyakánál fogva dobtak ki a diszkóból. Az ellenzéki politikus ekkor arra kérte a Tisza Párt operatőrét, hogy közelítsen rá az államtitkár szájára, „hadd lássa mindenki, hogyan habzik a Fidesz kommunikációs igazgatójának a szája”.

Van nálunk egy zsák krumpli, államtitkár úr, oda tudjuk adni. […] Szerintem önnek orvosra van szüksége. Nem csak a gyerekeknek lenne szüksége pszichológusra. […] Mosson fogat! A habzó szája egy rossz betegségnek a jele. […] Bede Zsolt színvonalán vagy. Egy bukott sportriporter. Ma végképp lejárattad a saját kormányodat. […] Mehetsz vissza Rogán Antalhoz, a krumpli ott a kocsiban, és kiveheted, jó

– többek között ezekkel a mondatokkal támadott vissza Magyar Péter, miközben Menczer sem maradt adós. „Weber-csicska is vagy. […] Politikailag pedig egy lufi vagy, akit éppen most szúrunk ki. […] Önhöz képest még Gyurcsány Ferenc is egy igazmondó juhász. Látom, hogy ideges vagy, és ez helyes is. […] Reszket a lábad. […] Kicsi, kicsi, ne idegeskedj, reszketsz. Egy hazug gazember vagy. […] Egy szavad sem őszinte” – hangzott el Menczer szájából.

A két politikus vitájának egy járókelő vetett véget, aki felelősségre vonta a két politikust, hogy milyen stílusban beszélnek és milyen példát mutatnak. „Miért nem fogunk kezet? Ne bántsuk egymást!” – mondta az idős férfi.