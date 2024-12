„Tahó Petyának” és „narcisztikus nácinak” nevezte Magyar Pétert a Fidesz politikusa

Hoppál Péter a szóban forgó, még hétfőn írt Facebook-bejegyzésben azt közölte, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel, Szijjártó Péterrel tartandó pécsi fóruma – amelyet a fideszes országjárás részeként rendeztek meg – időpontváltozás miatt hétfő este, 19 órakor lesz (a késés oka lehetett, hogy a külügyminiszter pár órával korábban még Moszkvában tárgyalt).

Magyar Péter ez alá a poszt alá kommentelte azt, hogy emiatt sajnos nem tud jelen lenni a fórumon, és azt is megjegyezte, hogy a Tisza Párt országjárásának részeként a Dóm téren lesz rendezvényük, ahol sokkal többen lesznek, és még regisztrálni sem kell rá. Közben azzal is odaszúrt Hoppálnak, hogy ő csak akkor jöhet az eseményükre, ha nem húzza ki a hangosítást (utalva ezzel arra a 2022-es választási kampányban történt esetre, amelyet követően pénzbírságra is ítélték az országgyűlési képviselőt).

Ezt követően jelent meg Budai Gyula, aki kommentben válaszolt Magyar Péternek, és azt kérdezte, hogy „ez a tahó Petya is Pécsen van??”. Erre Magyar azt válaszolta neki, hogy „magyar nyelv lenni nehéz”, majd Budai azzal kontrázott, hogy egyszer szívesen összefutna vele, és „hozhat testőrt is”. Közben azt is megjegyezte, hogy nem szokta látni Magyar Pétert annak a fiának a labdarúgó-mérkőzésén, aki az MTK-ban játszik, pedig ott találkozhatnának.

A Fidesz országgyűlési képviselője ezután sem állt le, és egy újabb kommentben azt is üzente Magyarnak:

Te kis narcisztikus náci! Ma milyen nőt terrorizáltál!?

Végül megnyugtatta Magyar Pétert, hogy fognak még találkozni, de abban nem lesz köszönet a számára.