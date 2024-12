Politikatörténeti pillanat volt Menczer Tamás és Magyar Péter találkozása?

A pécsi Szikla utcai Befogadó Gyermekotthon előtt esett egymásnak Magyar Péter és Menczer Tamás – írtuk keddi cikkünkben, amelyben az összecsapásról készült videót is megtalálja. Török Gábor politológus egyenesen politikatörténeti pillanatnak nevezte a gyermekotthonnál látott vitát.

Ezzel kapcsolatban kérdeztünk elemzőket, ők hogy látják a történteket.

Tarthatatlanná vált a pozíciója?

Nagy Attila Tibor lapunknak kijelentette: „Török Gáborhoz hasonlóan én is politikatörténeti, vagy legalábbis kommunikációtörténeti pillanatnak érzem ezt a találkozást.” Hozzátette: arra még nem volt példa, hogy a legnagyobb kormánypárt kommunikációs vezetője ilyen durva vitát kezdeményezzen a legnagyobb támogatottsággal rendelkező ellenzéki párt vezetőjével.

Menczer Tamás agresszíven lépett fel, persze Magyar Pétert sem kell félteni, de érdekes módon most higgadtabb volt. Magyar Pétert ki lehet billenteni az egyensúlyából, valószínűleg Menczer Tamás is erre törekedett, de megítélésem szerint annyira túlzásba vitte, hogy ebben most alulmaradt. Úgy látom, hogy ezzel a kommunikációs igazgatói pozíciója is tarthatatlanná vált a Fideszben. A Tisza Pártnak még jól is jöhet, ha sokszorosítva lejátsszák ezt a jelenetet

– összegezte Nagy Attila Tibor.

A politikai elemző arra a kérdésünkre, hogy hasonló vagy még durvább vitákra számíthatunk-e a 2026-os választásig, úgy vélekedett: „Durvulhatnak ezek a viták, végül is Magyar Péter berobbanása óta szexvideót még nem hoztak nyilvánosságra, így van hova süllyedni.”

Menczer Tamás a jobboldali szavazók hangját erősítette fel

Deák Dániel arra a kérdésünkre, hogy Török Gáborhoz hasonlóan politikatörténeti pillanatnak látja-e a vitát, kifejtette: „Önmagában nem hiszem, hogy ez olyan nagyszabású esemény lenne, ami hosszú ideig megmarad az emlékezetben. Török Gábornál látszik, hogy folyamatosan Magyar Péternek kedvező posztokat tesz közzé, ami önmagában nem bűn, csak akkor ne mondja azt, hogy ő független, elfogulatlan elemző. Érdekes, hogy Török Gábor kocsmai stílust emleget, de arról nem beszél, hogy épp az általa védelmezett Magyar Péter nótázik rekedt hangon, amikor a HírTV kérdezi, vagy ahogy most is énekelt. Ez a kocsmai stílus kategóriája.”

Török Gábor azt is kijelentette, hogy: „Azok alapján, amit a választói ízlésekről, elvárásokról korábban megtanulhattunk (hogy milyennek szeretik látni a politikusokat az emberek), azt kellene mondani, hogy ez bizony hatalmas öngól volt, túljátszás, túlszereplés, alulmúlás. De a világ változik, a kérdés csak az, hogy merre és mennyire.” Deák Dániel ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Egy politikus esetében fontos, hogy azt az érzetet mutassa, ő egy a választók közül. Az a stílus, ahogy Magyar Péter kommunikál, és amilyen agresszív a fellépése, sok jobboldali szavazót zavar. Ők azt várják el, hogy végre valaki mondja már meg Magyar Péternek. Menczer Tamás ezt most megtette, azoknak a jobboldali szavazóknak a hangját erősítette fel és képviselte, akiket frusztrál Magyar Péter viselkedése.

Deák szerint ez a reakciókból is kiderül, amelyek pártpolitikai megosztottság mentén érkeznek: a fideszesek örülnek, hogy valaki megmondta helyettük is, a tiszások pedig Magyar Péter védelmére kelnek.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint milyen kampányra számíthatunk, ha már 2024 végén az említett vitának lehettünk a szemtanúi.

„Meglehetősen érdekes, hogy másfél évvel a parlamenti választás előtt olyan hangulat uralkodik, mintha pár hét múlva szavaznánk. A legutóbbi választási ciklusokra már inkább ez a jellemző, utoljára a 2014 előtti időszakban volt ciklus közbeni politikai nyugalom, és csak a választáshoz közeledve élesedő kampányhangulat. Azt látjuk, hogy az ellenzéki oldalon a ciklus közepén mindig feltűnik egy nagy reménység, 2012-ben Bajnai Gordon, 2018 előtt Vona Gábor – akiről akkor épp Török Gábor is pozitívan nyilatkozott –, aztán 2022-höz közeledve Márki-Zay Péter, most pedig Magyar Péter. Az ellenzék mindig keresi az új reménységet, ezért is állandósult a kampányhangulat” – fogalmazott Deák Dániel.