Nemi erőszak és gumibotozás a tiszalöki börtönben – jelentést tett közzé az Európa Tanács

A tiszalöki börtönben tapasztalható embertelen bánásmódról tett közzé jelentést az Európa Tanács kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód, illetve büntetés megelőzéséért felelős bizottsága (CPT). A szervezet szerint a személyzet fizikailag bántalmazza a fogvatartottakat, beleértve a fejre és testre gumibottal mért ütéseket, és rendszeres a fogvatartottak közötti erőszak is – írja a 24.hu.

Az Európa Tanács magyar börtönökről szóló jelentése a CPT 2023 májusában Magyarországon végzett időszakos látogatásán alapul, és kiterjed a rendőri őrizetben lévő személyek, több börtön, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI), valamint két polgári pszichiátriai intézmény betegeinek helyzetére is.

A szervezet tanulmánya szerint a feltárt tények arra utalnak, hogy a személyzet nem mindig lépett közbe időben, és a bizottság tagjai megbízható állításokat hallottak arról is, hogy bizonyos raboknak a személyzet engedte vagy akár utasította őket cellatársaik bántalmazására.

Kevés ápoló, nulla szabad levegő

Míg egyes börtönök – így a székesfehérvári és a nyíregyházi – esetében nem értesültek bántalmazáskoról, addig a tiszalöki börtönben a személyzet által elkövetett bántalmazásokról, pofonokról, ütésekről és rúgásokról, valamint gumibottal végrehajtott ütlegelésről számoltak be, egyes esetekben kéz- és lábbilincsben lévő fogvatartottakkal szemben. Az Európa Tanács beszámolókon alapuló jelentése szerint a bilincs többeknek túl szoros volt, női fogvatartottakat zaklattak szexuálisan férfi rendőrök, továbbá megalázó megjegyzésekről is beszámoltak.

Azt is feljegyezték, hogy a rendőri őrizeti létesítmények körülményei továbbra is alkalmatlanok hosszabb ideig tartó fogvatartásra. A szervezet több pszichiátriai intézményt is meglátogatott, tapasztalataik szerint általánosan elmondható, hogy a zárt osztályokon elhelyezett betegek egyik intézményben sem férhettek hozzá a szabad levegőn történő mozgáshoz, ami elfogadhatatlan a CPT szerint. Ezen túl az ápolószemélyzet létszámát is alacsonynak ítélték.

A jelentésben foglaltakról megkérdeztük a Belügyminisztériumot is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.