Két tucatnál is több örökbe fogadott gyerek maradt család nélkül egyetlen év alatt

Az örökbefogadás nem minden esetben jelent végleges sorsrendezést. Évente 6 és 25 esetben – valamilyen oknál fogva – felbontják az örökbefogadást: 2023-ban 25 ilyen esetet regisztráltak, ezek mintegy fele családon belüli, házastársi örökbefogadás volt.

Házastársi örökbefogadás esetén valamelyik fél fogadja örökbe a házastársa gyermekét vagy gyermekeit. Azonban gyakori, hogy amint a kicsik nagykorúvá válnak, önrendelkezési joguknál fogva maguk kérik a kiüresedett, a szülő-gyermek viszonyt nélkülöző örökbefogadás felbontását. De a párkapcsolat instabilitása, szakítás vagy válás is vezethet odáig, hogy az egyik fél úgy dönt, szeretne „lemondani” a szülői jogáról.

Katonáné Pehr Erika, a PTE ÁJK docensének elmondása szerint a 2000-es évek elején több gyermek került vissza úgy a gyermekvédelmi rendszerbe, hogy nem feltétlenül bontották fel az örökbefogadását, ami összefüggésben állt azzal, hogy Magyarországon csak 2003-tól indult el – a jogszabályban is meghatározott – kötelező felkészítő tanfolyam az örökbe fogadni szándékozóknak. Azt megelőzően az úgynevezett FIKSZ- (Felelősség, Információ, Kompetencia Szülőknek) program keretében zajlott az esetleges felkészítés.

Ma ez a 40 órás tanfolyam ingyenes, de sajnálatos módon nem kötelező, pedig a felkészítés nagyon fontos a jelentkezők szemléletformálásában, önmaguk megismerésében, a gyermek érkezésére való felkészülésben. Az örökbefogadás a szülővé válás különös formája, ezért a leendő örökbefogadókat megfelelően fel kell készíteni. Az örökbefogadás sikertelensége gyakran a nem megfelelő felkészítésben és kiválasztásban keresendő

– magyarázta a Gyermekjogi Civil Koalíció vezetőségi tagjaként is tevékenykedő szakember, hozzátéve, a tanfolyam hiányán túl korábban problémát jelentett, hogy kissé szabályozatlan volt a kötelező, legalább egy hónapos gondozási idő. (Bár az 1997-ben elfogadott Gyermekvédelmi törvény előtt is kihelyezték a kiválasztott gyermeket az örökbefogadásra alkalmas családhoz.) „A gyermekvédelmi rendszerben rengeteg traumatizált, nehéz sorsú gyermek van, és olyan is, aki magatartási problémákkal küzd. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy már a folyamat kezdetén megismerje egymást a gyermek és a leendő szülő” – tette hozzá.

Kitekintésként: az Egyesült Államokban az örökbefogadás előtti gondozási idő általában 6 hónap, míg az Egyesült Királyságban akár 12 hónapig is terjedhet, attól függően, hogy a gyermeknek szüksége van-e valamilyen rehabilitációra.

Az örökbefogadás felbontásának szabályozása Magyarországon

Magyarországon a Polgárjogi Törvény Családjogi Könyve (CSJK) az örökbefogadás megszűnését kölcsönös kérelmen alapuló, vagy annak hiányában, egyoldalú kérelmen alapuló felbontásként szabályozza. Kölcsönös kérelem esetén a gyámhatóság, egyoldalú kérelem esetén a bíróság hoz döntést, függetlenül attól, hogy az örökbefogadott kiskorú vagy nagykorú. Ha kiskorú, akkor viszont az örökbefogadás csak a gyermek érdekében bontható fel, és csakis kivételesen indokolt esetben.

A törvény azt is kimondja, hogy Az örökbefogadás megszűnésével a gyermek születését újból kell anyakönyvezni.

A gyámhatóság vagy a bíróság azonban indokolt esetben kérelemre feljogosíthatja az érintetteket az örökbefogadással felvett családi név további viselésére.

Az örökbefogadás megszűnésével felélednek a leszármazáson alapuló, rokonságból származó azon jogok és kötelezettségek, amelyek az örökbefogadással megszűntek (például rokontartás, öröklés), de a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek (gondozás, nevelés) nem állnak helyre.

Az örökbefogadás hatálytalanítását ugyanakkor nem minden ország jogrendje teszi lehetővé, ezért Magyarországot rendszerint kritika éri azoktól az országoktól, ahol a felbontás nem engedélyezett. De, mint azt Katonáné Pehr Erika kihangsúlyozta, még azokban az országokban is, ahol tilalmazott az örökbefogadás felbontása, lehetőség van arra, hogy a gyermek ismételten örökbefogadhatóvá váljon.

Mikor utasítható el a felbontást?

Az örökbefogadás felbontását különböző esetekben utasíthatja el a bíróság, figyelembe véve mind a gyermek, mind az örökbefogadó család érdekeit. Így különösen akkor:

ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy az örökbefogadás felbontása nem szolgálja a gyermek legjobb érdekeit. Például, ha a felbontás a gyermek számára súlyos érzelmi vagy pszichológiai sérülést okozna,

ha az örökbefogadási eljárás során nem tartották be a jogi előírásokat és procedúrákat, a bíróság elutasíthatja a felbontást,

ha az örökbefogadók nem tudnak meggyőző és jogilag elfogadható indokokat felmutatni a felbontásra. Például, ha a kérelem pusztán személyes kényelmi okokból vagy átmeneti nehézségek miatt született, anélkül hogy komolyabb probléma állna fenn,

ha az örökbefogadott gyermek és az örökbefogadók között erős érzelmi és családi kötelék alakult ki, a bíróság mérlegelheti, hogy a kapcsolat fenntartása fontosabb a felbontásnál.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a bíróság mindig a gyermek érdekeit helyezi előtérbe, és alaposan megvizsgálja az ügy összes körülményét, mielőtt döntést hozna, figyelemmel arra is, hogy a felbontás után miképpen alakul a gyermek sorsa, gondozása-nevelése. Emellett az örökbefogadás felbontásának elutasításakor igyekszik alternatív megoldásokat keresni, melyek javíthatják a gyermek és az örökbefogadó helyzetét és kapcsolatát.

Hogyan lehet tartóssá tenni az örökbefogadást?

A docens véleménye szerint érdemes bátran és időben segítséget kérniük azoknak a szülőknek, akik úgy érzik, nehézséggel küzdenek. Illetve időben tisztázni kell azt is – akár titkos, akár nyílt örökbefogadásról van szó –, hogy a gyermek örökbefogadott.

Mint ahogy említettem, a 2000-es években sok gyermek került vissza a rendszerbe, ami annak is köszönhető, hogy nem volt egyértelmű, milyen fontos, hogy a gyermekek megismerjék a származásukat

– mondta Katonáné Pehr Erika, hozzátéve, hogy a kötelező örökbefogadói tanfolyam és az időben történő segítségnyújtás sokat javítana a jelenlegi helyzeten, mert az tekinthető tipikusnak, hogy a családok csak akkor kérnek segítséget, amikor már válsághelyzet állt be. Emiatt véleménye szerint érdemes lenne ennek érdekében az örökbefogadást követő gondozás, az úgynevezett utánkövetés időtartamát is felülvizsgálni. A szükség esetén igénybe vehető szolgáltatások (pszichológiai tanácsadás, konzultáció, önsegítő csoportok stb.) az országok többségében ugyanis a gyermek 18 éves koráig állnak rendelkezésre.

Ma Magyarországon a kötelező utánkövetés két alkalomból áll, az első utánkövetés fél évvel, a második másfél évvel az örökbefogadás után történik.

