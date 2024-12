Menczer Tamás: Nekem nem gyerekkori vágyam, hogy agresszív pszichopatákkal vívjak földharcot

Szerda délután a Fidesz kommunikációs igazgatójának Facebook-bejegyzésével folytatódott a Menczer Tamás és Magyar Péter közötti konfliktus.

„Nekem nem gyerekkori vágyam, hogy agresszív pszichopatákkal vívjak földharcot a nyílt utcán” – fogalmazott a politikus, utalva ezzel a keddi pécsi incidensre.

De ha egy pszichopata megtámadja a közösségemet, akkor a szóvivő dolga, hogy a közösséget megvédje! A közösségemet a jövőben is mindig meg fogom védeni! Ha az ellenfélhez le kell mennem a sárba, újra és újra meg fogom tenni! Ha a közösségemről van szó, a jövőben sem fogok finnyáskodni! A közösségemet meg fogom védeni

– írta Menczer Tamás.

Magyar Péter is sorra posztol

Magyar Péter a keddi események óta több posztot is írt Menczer Tamással kapcsolatban. „De hová tűnt Menczer Tamás? Tegnap ilyenkor már hat possztal jelentkezett a Fidesz Kun Bélája, de ma feltűnően csendben van. Mint anno Novák Katalin a lemodása előtt, Menczer már feladta a vállalhatatlan viselkedését kritizáló kommentek törlését is (a bejegyzéseit példa nélküli módon háromszor többen nevették ki, mint lájkolták)” – közölte a Tisza Párt elnöke.

Eközben reggel óta már a fideszes politikusok sem védik Orbán pitbullját, sőt egyre többen nevezik a holdudvarban pánikszerűen az eddigi legnagyobb öngólnak az agresszív üvöltözést és garázda viselkedést a pécsi gyermekotthon előtt. Egyedül maradtál Tamás

– olvasható Magyar Péter Facebook-bejegyzésében.

Alig egy órával később a Tisza Párt elnöke újabb bejegyzéssel jelentkezett. A politikus arról írt, hogy Menczer Tamás eddig még a Fidesznél is elképzelhetelen mélységbe süllyedt azzal, hogy „ittasan, trágár módon üvöltözött egy gyermekotthon előtt”.

„Orbán Viktor verőembere nem elégedett meg a verbális agresszióval és az én gyalázásommal, hanem a három kiskorú gyermekemet is részévé tette a kocsmai stílusú hőzöngésének. Jóérzésű emberek, és a magukra valamit is adó politikai közösségek egy ilyen alpári figurát azonnal kivetnek maguk közül. Menczer Tamás tegnaptól persona non grata a magyar közéletben” – tette hozzá.

Magyar Péter szerint pénzügyileg is jól jártak a Menczer Tamás elleni csörte után

Magyar Péter szerint jelentős bevételekre tettek szert az elhíresült Menczer Tamás elleni utcai csörtéje után, és még a támogatottságuk is megemelkedett. A Tisza Párt vezetője Facebook-oldalán köszönte meg „Orbán Viktor kocsmatöltelék kommunikációs igazgatójának, hogy a pécsi gyermekotthon előtti vállalhatatlan ordítozásának köszönhetően” újabb támogatásokra tettek szert.

Korábban mi is beszámoltunk a pécsi gyermekotthon előtt lezajlott vitáról, ahol Menczer Tamás államtitkár és Magyar Péter egymás szavaiba folyamatosan belevágva személyeskedtek egymással a kamerák kereszttüzében. A Tisza Párt elnöke a heves vita másnapján Orbán Viktornak is üzenve arról érdeklődött, hogy „legközelebb Kubatov Gábor kopaszait küldi a gyermekotthonokhoz?”

Magyar Péter az alábbiak miatt mondott köszönetet a Fidesz kommunikációs igazgatójának: