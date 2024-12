Pénteken indul a BKV Mikulásbusza – közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel. Közleményükben emlékeztettek, hogy az első Mikulásbusz 2015-ben gördült ki először a BKV garázsából. Mára hagyománnyá vált, hogy karácsonyig ünnepi hangulatú, kívül-belül felmatricázott busszal is lehet utazni Budapesten.

„A BKV munkatársai az idén is az egyik környezetbarát, alacsony padlós Van Hool típusú, CNG-üzemű autóbuszt díszítették fel. A Mikulásbusz a rendszámában (DPI-206) is különleges, a Mikulás érkezésének napját rejti. A vidám, ünnepi külső díszítés mellett a jármű belső terében is meghitt, karácsonyi dekoráció várja az utasokat, hozzájárulva az adventi hangulathoz” – írták.

Hozzátették, hogy a Mikulásbuszon normál díjszabással, érvényes menetjeggyel vagy bérlettel lehet utazni, és december 23-ig közlekedik a 105-ös, a 210-es, a 130-as, a 11-es, a 99-es és a 198-as autóbusz vonalán.

Elmondták továbbá, hogy a Mikulásbusz is csatlakozik a BKV ünnepi fényflottájához, amely hétfőn indult el, és szinte az egész várost behálózza, hozzájárulva a főváros ünnepi hangulatához. A BKV fényflottája 2025. január 6-ig közlekedik.