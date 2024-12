Véget vetett az életének egy gimnazista lány Egerben

Mint ismert, egy szegedi általános iskola diákja felakasztotta magát a tanintézmény mosdójában, azonban a gondnok gyors közbelépésének köszönhetően nem történt tragédia. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője most újabb esetről számolt be.

Dobrev Klára számolt be arról közösségi oldalán, hogy tudomása szerint november végén Egerben is hasonlóan szörnyű tragédia történt, mint Szegeden. Ott egy gimnazista lány vetett véget az életének, látszólag minden ok nélkül.

Milyen világ ez? Magyarországon évente egy egész osztálynyi gyerek követ el öngyilkosságot. Egy egész osztály! És több ezer gyerek gondol kétségbeesésében erre a tragikus lépésre. Hogyan történhetett ez meg? Hogyan juthattunk idáig, hogy a legsebezhetőbb, legsérülékenyebb gyerekek ennyire magányosak maradjanak? Nincs senki, aki segítene nekik?

– írta a politikus, hozzátéve, hogy akinek szeretetteljes, biztonságos családja van, az szerencsés.

„De vajon csak a családokon múlik minden? Lerázhatjuk magunkról a felelősséget azzal, hogy »biztos a szülők hibája«?” – tette hozzá.

Úgy véli, ahol a család nem tud segíteni, ott az iskolának, a helyi közösségnek kellene: a tanároknak, civileknek, szomszédoknak, gyerekorvosoknak, iskolapszichológusoknak, családsegítőknek – mindannyiunknak.

„Amikor egy gyerek a semmibe zuhan, valakinek el kell kapnia őt! Annyi mindenbe beletörődünk manapság! Megszoktuk a durvaságot, az erőszakot, a bántást. De egy gyerek szenvedésétől senki sem fordulhat el! Ha nem szőjük meg közösen a sűrű hálót, amely megtartja őket, akkor minden elvesztett gyermek a mi bűnünk is” – írta.

Szerdán érkezett a hír, hogy egy szegedi általános iskola diákja felakasztotta magát a tanintézmény mosdójában, azonban a gondnok gyors közbelépésének és lélekjelenlétének köszönhetően nem történt nagyobb tragédia. A hatóságok teljes hírzárlatot rendeltek el az ügyben, de egy diáklány részletesen beszámolt arról, hogy mi is történt pontosan.

Sajtóhírek szerint az érintett 11 éves gyerek korábban a szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumba járt, amit idén, még az iskolakezdés előtt törölt a nyilvántartásból a kormányhivatal.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.