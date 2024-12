A MÁV bejelentette: befejeződött a miskolci fővonal felújítása

A MÁV közleménye szerint az 5 pontos közlekedési akcióterv részeként végezték el a miskolci fővonal felújítását, amivel az ígéretek szerint 20 kilométeren szűnnek meg a sebességkorlátozások. A vasúttársasági szerint kiszámíthatóbbá válik a menetrend, kevesebb lesz a késés és a menetidő is rövidül pár perccel.

A MÁV december 4-re befejezte a miskolci fővonal 27 kilométeres szakaszán az egyik vágány felújítását, így a Miskolc- és Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomások között kapacitáskorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok és visszaállt az eredeti menetrend – írja a MÁV a honlapján.

Az 5 pontos közlekedési akcióterv részeként zajló munkálatok alatt az elmúlt három hónapban 60 kilométernyi sínszál alatti 46 ezer betonaljat, azok alatt pedig több mint 105 ezer tonna zúzott követ rostáltak és cseréltek az ágyazatban.

Teljesen kicserélték az ágyazatot 1,3 kilométeren, továbbá összesen 60 kilométernyi úgynevezett hosszúsínszálat építettek be. 12 híd állagmegóvó szigetelését és 10 átjáró karbantartását, részleges felújítását is elvégezték.

Mint írják, a MÁV saját forrásából finanszírozott, mintegy 18 milliárd forintba kerülő beruházását a korszerű SMD felépítménycserélő óriás géplánc is segítette, gyorsította mindkét ütemben. A munkagép naponta mintegy 1,5 kilométeres vágányhosszt haladt, cserélve a felépítmény részeit, a síneket és a vasbetonaljakat. A 600 méter hosszú géplánc alkalmas fa- és betonalj elbontására és új aljak előre meghatározott, egyenlő távolságú lerakására, valamint hosszúsínek fektetésére is.

Várhatóan április végéig azokat az utómunkálatokat is elvégzik, amelyekre a téli időszak hőmérséklete miatt jelenleg nincs mód, így például a felújított szakaszon a vágány úgynevezett semleges hőmérsékletének kialakítását, ágyazatpótlást, a vágányok és a felsővezetékek utószabályozását, valamint a vízelvezető árkok és a hídmeder takarítását.

A MÁV azt ígéri, hogy a következő öt évben a Hatvan és Füzesabony közötti szakaszt is felújítják, a tervezési eljárás előkészítését már megkezdték.

Mint megírtuk, az utóbbi időben több probláma is előfordult az állami vasúttársaságnál. Az elmúlt napokban számos alkalommal számoltunk be késésekről, balesetekről, járatkimaradásokról, nem működő helyfoglalási rendszerről, az első hó leesésekor pedig szinte megállt a vasúti közlekedés az országban – Hadházy Ákos kiakadása is ezt bizonyítja –, miközben Vitézy Dávid nem rég közzétett bejegyzése szerint Lázár János további vasúti vonalbezárásokat és járatritkításokat tervez.