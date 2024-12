Megbénult a főváros a havazás miatt, több járat is terelve közlekedik

A havazás következtében Budapest több helyszínen is megnövekedett menetidővel számolhatnak a közlekedők. Több autó- és trolibusz terelve közlekedik a fővárosban, de baleset és szabálytalan parkolás is nehezíti az autósok dolgát. Az intenzív eleinte az ország északnyugati és északkeleti részén bénítja meg a közlekedést, de a folytatásban eső, ónos eső várható. A BKK emellett bejelentette a Csömöri út felújítását is.