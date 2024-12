Orbán Balázs: Ha alkotmányellenes módon diszkriminálnak egyes szereplőket, azt nem érzem fairnek

Az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsor különkiadásának vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt, aki többek, doktori védéséről, az ellene felhozott plágiumvádakról, valamint az 1956-os „elszólásáról” is beszélt.

A miniszterelnök politikai igazgatója kedden délelőtt védte meg doktori disszertációját. Többen kritizálták az ELTE-t, hogy engedi, hogy a miniszterelnök politikai igazgatója ott szerezze meg a doktori fokozatot, illetve plágiumvád is felvetődött Orbán Balázs munkájával kapcsolatban.

A beszélgetésben Orbán beszélt a vádakról, és az védés részleteire is kitért. A beszélgetés elején az 1956-os szabadságharccal és Ukrajnával kapcsolatos kijelentéseit is felidézték, a politikai igazgató továbbra is kitart amellett, hogy félreértették a szavait.

Az adásban többek között szóba került még Magyar Péter és Orbán Viktor európai békemissziója is.