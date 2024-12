Feljelentették Menczer Tamást a pécsi gyermekotthonnál történtek miatt

A Gulyáságyú Média egy olvasótól kapott dokumentumot közölt arról, hogy Menczer Tamást, a Fidesz kommunikációs igazgatóját feljelentették a december 3-án a pécsi Szikla Befogadó Gyermekotthon előtt történtek miatt, amikor is Magyar Péterrel került összetűzésbe.

A feljelentés szerint a fideszes politikus garázdaság vétségét követte el, azonban a Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Életvédelmi Alosztálya hatáskör hiányában áttette az ügyet a Központi Nyomozó Főügyészséghez, ugyanis a mentelmi joggal rendelkező személyekkel kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában az ügyészség rendelkezik kizárólagos nyomozási hatáskörrel.

Az értesülést a feljelentés áttételéről a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette.

Menczer Tamás összecsapott Magyar Péterrel

Ahogy korábban megírtuk, december 3-án a pécsi Szikla utcai Befogadó Gyermekotthon előtt esett egymásnak Magyar Péter és Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A Tisza Párt elnöke azután érkezett Pécsre, hogy az intézmény vezetője meghívta őt. A két politikus vitájának egy járókelő próbált véget vetni.

Magyar Pétert nem jutott be az intézménybe, ugyanis az épület előtt várta a Fidesz kommunikációs igazgatója és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Menczer Tamás szópárbajt vívott a Tisza Párt elnökével, aki lebüdösözte a fideszes politikust, valamint dalra fakadt, miközben előbbi vádjait hallgatta.

Magyar Péter nem először próbált meg bejutni gyermekvédelmi intézménybe, de több gyermekotthonba sem engedték be, Bicskén, Cégénydányádon és végül Pécsen is így járt. A két politikus már korábban is üzengetett egymásnak, de most személyesen is elmondhatták egymásnak véleményüket.

A Tisza Párt vezetője Facebookon reagált, és már akkor garázdaságnak minősítette Menczer Tamás viselkedését. Több elemző is értékelte a két politikus csörtéjét, Török Gábor politológus szerint a Fidesz kommunikációs igazgatójának célja egyértelmű volt: provokálni Magyar Pétert.

Menczer Tamás több bejegyzésben is értékelte vitáját a Tisza Párt elnökével

Menczer Tamás szerdán háromperces videót töltött fel a közösségi oldalára, amiben arról beszélt, hogy mi történt kedden a pécsi gyermekotthon előtt, ahol összeszólalkozott Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével. A Fidesz kommunikációs igazgatója három pontba szedte gondolatait, és megállapította, hogy ő erősebb volt, erősebb és mindig erősebb is lesz a Tisza Párt elnökénél.

Facebook-oldalán másik bejegyzésében azt közölte, hogy „Nekem nem gyerekkori vágyam, hogy agresszív pszichopatákkal vívjak földharcot a nyílt utcán” – fogalmazott a politikus, utalva ezzel a keddi pécsi incidensre.

Magyar Péter sem maradt adósa a fideszes politikusnak, keményen kritizálta Menczer Tamás viselkedését, de egyben értékítéletet is közölt róla több közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. Emellett kiemelte, hogy jelentős bevételekre tettek szert a pécsi vita után, így több okból is köszönetet mondott a keddi csörte miatt.

Orbán Viktor is megszólalt az ügyről

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában megemlítette a keddi incidenst. „Mindannyian ismerünk ilyen agresszív személyeket, rém kellemetlenek, akikkel nem lehet beszélgetni, csak leállítani őket. Menczer Tamás leállította ezt a rém kellemetlen politikát” – mondta Orbán Viktor. Szerinte Menczer Tamás azt tette, amit egy kommunikációs igazgatónak tennie kell, tehát „leállította az agresszív stílusú politikai ellenfelet”.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán reagált Orbán Viktor miniszterelnök reggeli rádióinterjújára. Magyar Péter szerint a kormányfő az elmondottak alapján bebizonyította, hogy „nem tudja elfogadni, hogy a magyar emberek kétharmada elzavarná a kormányt”, ezért „a hatalma és az elrabolt vagyon megtartása érdekében kész a janicsárjain keresztül verbális vagy akár fizikai erőszakot is igénybe venni”.