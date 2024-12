Orbán Viktor: Menczer Tamás leállította a Tisza Párt rém kellemetlen politikáját

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel ismét a Kossuth rádió vendége volt. A kormányfő többek közt beszélt a Ferenc pápánál tett látogatásáról, az orosz–ukrán háborúról, az uniós vitákról, valamint Menczer Tamás és Magyar Péter találkozásáról is.

„A legjobb helyre mentem a béke megerősítéséért Ferenc pápához” – hangsúlyozta Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában. A miniszterelnök hozzátette, hogy úgy látja, hogy a szentatya gondolkodásának középpontjában a háború és a béke áll.

A kormányfő megjegyezte, hogy van egy 1000 éve fennálló szövetség a Vatikán és Magyarország között, Magyarország spirituális, lelki értelemben mindig számíthatott a katolikus egyházra, és ezt a megerősítést kapták legutóbb is.

Orbán Viktor szerint a háborúban, ami Ukrajna területén zajlik, az Egyesült Államok az egyik szereplő. A kormányfő elmondta, hogy szerinte az Egyesült Államok nélkül nem lenne háború Ukrajnában.

Amikor Amerikáról gondolkodunk, akkor úgy kell róluk gondolkodni, mint akik nélkülözhetetlen feladatot végeznek az európai biztonságpolitikában

– fogalmazta a miniszterelnök.

„Általában is borzalmas a háború, de a halál és a pusztítás lehelete megüli a tájat itt is, így Magyarországnak az ukrajnai háború még rosszabb. (...) Oroszország megerősödött, Ukrajna meggyengült, kiderült, hogy Európa nagyon gyenge, pénzünk sincs a háborúzáshoz” – húzta alá Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy most a tűzszünetre kell koncentrálnunk, nem az előttünk álló békekonferenciára.

A miniszterelnök szerint az egyik elnök háborúpárti, a másik békepárti, és ez zűrzavart okoz. Mint mondta, „a Soros György által támogatott Joe Biden fokozni akarja a helyzetet, de Trumpról tudvalevő, hogy békét akar”. A kormányfő szerint ideje volt, hogy változás legyen Amerikában, mert szerinte ez tarthatatlan, ami most megy.

Amerika 18 évre csökkentené a mozgósítási korhatárt, ami szörnyű, mert még több ukrán halna meg

– fogalmazta meg. Orbán Viktor szerint egyszerre vagyunk közel a békéhez, de közben meg nehéz a helyzet. „Ha Biden leköszön, azonban egyszerűsödik a helyzet” – húzta alá a miniszterelnök.

„Mi vagyunk az Európai Unió ellenzéke”

A kormányfő elmondta, hogy nemcsak Vatikánnal tárgyalt, hanem a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is. Orbán Viktor szerint Magyarország és Olaszország, a két konzervatív erő ellenzi az illegális migrációt. Mint mondta, a három baloldali párt – néppárt, szocialisták, liberálisok – összefogásával létrejött egy „kormány”, ezzel szemben áll azonban a Patrióták, így „mi vagyunk az EU ellenzéke”.

Nekünk Brüsszelben ellen kell állnunk, egészen addig, amíg nem tudjuk a többséget megszerezni Brüsszelben

– emelte ki Orbán Viktor, majd azt is elmondta, hogy szerinte azért jönnek ide a képviselők, hogy megtárgyalják, hogyan tudják átvenni a hatalmat az Európai Unióban. A kormányfő szerint egy új többséget akarnak felépíteni, amelyben részt vesz az olasz miniszterelnök is, mert ő is ellenzékben van Brüsszelben. De mint Orbán Viktor megjegyezte, ehhez idő kell, és sokat kell dolgozni.

„A mostani brüsszeli kormány működése kudarcra van ítélve, ezért nőni fog az elégedetlenkedés velük szemben. Ez segíti őket” – mondta a kormányfő.

„A Tisza Párt agresszív stílust választott”

Orbán Viktor szerint Brüsszelben van egy kormánytöbbség, ennek van egy ellenzéke, aminek a Fidesz és a KDNP is dolgozik, és van egy ellenzék, amely az EU-nak dolgozik. A kormányfő hangoztatta, hogy Ursula von der Leyen és Manfred Weber Magyarországra ellenségként tekint, kormányváltást akarnak és szerinte kijelölték a pártot is a Tisza Párt személyében, őket akarják kormányon látni Budapesten.

A Tisza Párt Magyarországon agresszív, nekem ellenszenves, lesöprő stílust választott

– hangsúlyozta a kormányfő, majd mindezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „aki szelet vet, az vihart arat” és „aki kardot ránt, az kard által vész el”.

„Mindannyian ismerünk ilyen agresszív személyeket, rém kellemetlenek, akikkel nem lehet beszélgetni, csak leállítani őket. Menczer Tamás leállította ezt a rém kellemetlen politikát” – mondta Orbán Viktor. Szerinte Menczer Tamás azt tette, amit egy kommunikációs igazgatónak tennie kell, tehát „leállította az agresszív stílusú politikai ellenfelet”.

Hozzátette, hogy ha Brüsszelből „helytartókat akarnak ránk erőltetni, akkor mi rúgkapálni fogunk”, és kiállnak a szuverenitásért.

Szóba került az is, hogy a francia kormány „elhasalt”, valamint 1-2 héttel ezelőtt a német kormány is, így a miniszterelnök szerint a két legnagyobb európai országban nincs kormány. Orbán Viktor szerint Franciaországban egyszerűbb a helyzet, hogy ott van egy köztársasági elnök, akit a nép választ, így az embereknek van képviselete, de Németország nehezebb helyzetben van.

12,5 milliárd euró van Magyarország számláján Brüsszelben

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország számláján több mint 12 milliárd euró van, és ez a pénz rendelkezésre áll, be tudjuk vonni a magyar gazdaságba. Ezt szerinte úgy kell elképzelni, hogy 2025 végéig a magyar gazdaság igényét kielégíti.

A kormányfő megjegyezte, hogy ezen kívül azonban van még pénz, amit Magyarország eddig nem kapott meg.

Nem kell aggódni ezek miatt a pénzek miatt, mert bár akadályozzák a Magyarországra érkezésüket, de meg fognak érkezni

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Az uniós költségvetésről beszélve elmondta, hogy nem fogja megszavazni az unió következő költségvetését akkor, ha Magyarország nem kapja meg a neki járó uniós pénzeket.

A kormányfő szerint a magyar pénzeken túl más kérdés, hogy mi lesz az európai gazdasággal, mert szerint az a széthullás szélén áll. Orbán Viktor a német gazdaság néhány szereplőjével is tárgyalt. Mint mondta, először látott olyat hosszú idő után, hogy gyárakat zárnak be Németországban.

Most kell megbecsülni a gyárakat, amiket a baloldal összeszerelő üzemnek nevez. A Magyarországon működő gyárakat ne zárják be, ezt kell elérni

– jegyezte meg. A kormányfő hozzátette, hogy nekünk megvannak a megállapodásaink ezekkel a cégekkel, és nemhogy nem zárják be őket, de még bővítenek is, mert Németország bajban van, de szerinte „látják, hogy Magyarország nem”.

„Ha Magyarország jól manőverezik, megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, akkor meglesz az út a semleges gazdaságpolitikához” – mondta. Orbán Viktor szerint kulcskérdés, hogy a kis- és középvállalkozások is talpon maradjanak, és szerinte erre ad lehetőséget a Demján Sándor program.

A magyar közösség felismerte a veszélyt

Orbán Viktor említést tett a romániai választásokról is. Szerinte az RMDSZ sikere Erdélyben bennünket, „kis magyarokat vagy belmagyarokat is megerősít”.

Komoly nemzet vagyunk, egy nemzet fokmérője, hogy felismerjük-e a veszélyt, és a magyar közösség felismerte ezt a veszélyt.

A kormányfő szerint nagy jelentősége van annak, hogy Magyarország elnöksége alatt sikerült elérni, hogy Románia csatlakozzon a schengeni térséghez és megszűnjön a határ Magyarország és Románia között.

Orbán Viktor legutóbb november 29-én volt a Kossuth rádió vendége . A kormányfő akkor beszélt a romániai választásokról, de szóba került a gazdasági helyzet és a béremelések kérdése is, valamint elmondta, hogy kit javasol a jegybank elnöki posztjára, miután Matolcsy Györgynek 2025 márciusában lejár a mandátuma.

(Borítókép: Orbán Viktor 2024. október 18-án. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)