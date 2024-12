Pajor atya a misék alatt szórta Karácsony Gergely fejére az átkokat

Mint arról az Index is beszámolt, három hónappal azután, hogy felfüggesztették Bese Gergőt, most a hírek szerint újabb ismert pap ellen folyik belső vizsgálat. A Válasz Online értesülései szerint a legújabb ügyben a zuglói Kassai téri templom plébánosa, a kormány által 2023-ban kitüntetett Pajor András az érintett.

Karácsony Gergely főpolgármester külön posztban reagált a történtekre. „Évekig laktam a zuglói Kassai tér közvetlen közelében. A téren van egy csodaszép katolikus templom. A templom plébánosa volt az egyetlen egyházi személy Zuglóban, akivel a kerület polgármestereként nem sikerült szót értenem. Ő ugyanis összekeverte az evangéliumot a fideszes gyűlöletpropagandával. A misék alatt szórta az átkokat az én fejemre is, a gyülekezetbe járó egyik idős hölgy mindig keresztet vetett, ha az utcán vagy a boltban összetalálkoztunk” – írta.

Majd megjegyezte, hogy most úgy hírlik, Pajor atyát eltiltották a papi tevékenységektől, a rendőrség nyomoz az ügyében, az áldozatai pedig teljestest-masszázsról és az intim testrészeik tapogatásáról számoltak be a sajtónak. A főpolgármester végtelenül sajnálja ezeket a fiúkat, és sajnálja a megvezetett nénit is a gyülekezetből. „Nem érzek elégtételt. Mérges vagyok és szomorú” – tette hozzá.

Futótűzként terjedt a hír, hogy ki lehetett az érintett pap

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közleménye szerint az ügyben az ordinárius előzetes vizsgálatot rendelt el.

Ennek során szükségesnek bizonyult, hogy az érintett személyt minden papi tevékenység gyakorlásától eltiltsa. Ezt követően az illető plébánost saját kérésére, korára és egészségi állapotára tekintettel felmentette egyházi beosztásai alól, és nyugállományba helyezte. Az előzetes vizsgálat tovább folyik, az ezzel kapcsolatos tilalmak továbbra is érvényben maradnak. Az ügyben rendőrségi bejelentés is történt.

A közleményből nem derül ki, hogy ki ellen indult vizsgálat, de a Válasz Online információi szerint a fővárosi papság körében futótűzként terjed a hír, hogy az érintett személy Pajor András, a zuglói Kassai téri templom plébánosa.

A lap szerint sokak számára feltűnő volt, hogy Pajor András az elmúlt napokban már nem misézhetett, és bő két hete nem is posztolt közösségi oldalán, pedig korábban rendszeresen jelentkezett, és nem egy alkalommal politikai tartalmú üzeneteket is közvetített Facebook-oldalán.

A lap azonban leszögezi, hogy az áldozatoktól tudják, hogy nem konkrét pedofil aktusokra kell gondolni Pajor András esetében, hanem a ministránsfiúk szisztematikus „betörésére”, megalázásra; hatalommal, tekintéllyel való visszaélésre.

A plébánost Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2023-ban – a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából – a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki. A kitüntetés indoklásában pedig külön kiemelték Pajor András ifjúságnevelésben vállalt szerepét.

Mint megírtuk, Pajor András súlyos lejárató kampánynak nevezte az ellene folytatott egyházi belső vizsgálathoz vezető vádakat. „Nem magyarázkodom, mert nincs miért. Aki ismer, kérem, aszerint ítélje meg mindezt” – fogalmazott.