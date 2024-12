Egy sofőrt és főnökét ejtette túszul szerda este egy Újpusztán élő férfi. Az ámokfutó szamurájkarddal fenyegetőzött, majd egy lövést is leadott a fegyveréből. A történtek miatt a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai is a helyszínre mentek. A Sandokan becenéven ismert férfi elmenekült, a hatóságok jelenleg is keresik.