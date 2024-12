Mága Zoltán öccse mintafaluvá tenné az ország egyik legszegényebb települését

Mága Zoltán öccse, Novák Csaba Magyarország egyik legnehezebb helyzetben lévő településén, Tiszabőn álmodott meg egy mintafalut, miközben a helyi fideszes politikusok megpróbálták elgáncsolni valószínűleg törvénytelen módon megszerzett orvosi iratokkal és mulatós zenével. A lehetetlen helyzetből azonban, úgy néz ki, hogy az idén polgármesterré választott Novák Csaba jött ki győztesen. Munkájának gyümölcse már látszik is a községben. De vajon le tudja-e magáról mosni rossz hírnevét Tiszabő? Lehet-e beruházásokat csábítani a településre ahhoz, hogy létrejöhessen Novák mintafaluja?

A Magyarország legszegényebb járásait bemutató cikksorozatunkban bejártuk az országot Zala vármegyétől kezdve az Ormánságon át egészen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéig. A statisztikák alapján azt láttuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez tartozó Kunhegyesi járásban fogunk találkozni a legrosszabb állapotokkal, azon belül pedig Tiszabura és Tiszabő tűnt kirívóan szegénynek, amit alá is támasztott a rengeteg betörésről és drogproblémáról szóló hír.

Tiszaburán végül találkoztunk is az újságcikkekből és gazdasági, bűnügyi mutatókból kialakított elképzeléseinkkel a valóságban is, amit a helyiek is megerősítettek. Tiszabőn azonban derűlátóak voltak azok, akikkel beszélgettünk, és mindannyian kiemelték, hogy úgy érzik, a nyáron megválasztott, majd októberben hivatalba lépő polgármester, Novák Csaba új lendületet adott a településnek, és le fogják tudni mosni a településről azt a bélyeget, amit az elmúlt évek hírei ragasztottak rá.

A sok pozitív nyilatkozat hallatán kíváncsiak lettünk a település új vezetőjére, különösen azért, mert Novák Csaba nem csupán egy átlagos vidéki polgármester, hanem ő az országszerte ismert, kiváló kormánypárti kapcsolatokkal rendelkező zenész, Mága Zoltán testvére.

Ezt olvasva sokan gondolhatják azt, hogy akkor egyértelmű, miért lett ő polgármester, és miért tudja fejleszteni a települést, hiszen a Fidesz biztosította számára a kampányhoz szükséges forrásokat, most pedig a fejlesztéshez is megad „pénzt, paripát, fegyvert”. A valóság viszont szinte nem is állhatna ennél messzebb.

Hogyan lett Mága Zoltán testvéréből polgármester?

2019-ben Tiszabőn egy fideszes polgármestert, Bruna Lászlót és hat fideszes képviselőt, köztük az alpolgármestert, Bíró Zoltánt választották meg a helyiek a bő kétezer lelkes település vezetésére. A ciklusuk alatt végzett munkájukkal azonban nem mindenki volt megelégedve, köztük például Mága Zoltán öccse sem, aki úgy döntött, függetlenként elindul a polgármester-választásokon 2024-ben.

Novák Csaba – aki névváltoztatása előtt Mága Csaba volt – annak rendje és módja szerint összegyűjtötte az induláshoz szükséges 40 érvényes ajánlást, a helyi választási bizottság azonban elutasította a nyilvántartásba vételét. És itt válik érdekessé a történet.

A választási bizottság arra hivatkozott, hogy egy névtelen levél érkezett a testülethez, amelyben egy ismeretlen, Novák Csaba orvosi leleteit bemutatva, „súlyos állításokat” tett Novákra. Mága Zoltán testvére az ítélet miatt fellebbezett a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Választási Bizottságnál, amely neki adott igazat, és nyilvántartásba vette.

A döntés után a község akkor még regnáló polgármestere, Bruna László a Kúriánál kezdeményezte a második döntés felülvizsgálatát.

Az érintett mentális egészségügyi állapota a belátási képességének dokumentált korlátozottsága miatt nem teszi lehetővé, hogy nyilvántartásba vegyék. A beadvány szerint amennyiben Novák büntethetőségét korlátozták az ellene folyó büntetőeljárások során a kóros elmeállapotára hivatkozva, úgy ez akadálya a nyilvántartásba vételének

– érvelt Bruna László a Kúria előtt a 24.hu információi szerint.

Az egykori polgármester Novák Csaba egy 2011-es ügyére utalt mondataival, amelyben a Velvet beszámolója alapján Mága Zoltán testvére egy illegális fegyverügyletben vett részt. A vádirat alapján többek közt AK–47-es (Kalasnyikov) gépkarabélyt és három rakétakilövőt is lefoglaltak nála a hatóságok. Novák Csaba akkori védője szerint ügyfele akaratán kívül keveredett bele a dologba, de a bíróság így is elmarasztalta, igaz, büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült.

Hiábavaló volt a fideszes polgármester érvelése, ugyanis a Kúria végül érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérelmét. Így véglegessé vált, hogy Novák Csaba polgármesterjelöltként indulhat az önkormányzati választáson. Mága Zoltán testvére az ügy lezárása után abszurdnak nevezte a mentális állapotával kapcsolatos állításokat, és feljelentést tett, amiért az adatai nyilvánosságra kerülhettek.

Ebben a pillanatban még úgy állt, hogy Novák Csaba ellenfele az alpolgármester, Bíró Zoltán lesz, akinek egyébként szintén volt már ügye a bíróságokkal, ugyanis az úgynevezett szocpolos csalásokban való részvétele miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott, így pártfogói felügyelet alatt állt.

Az egykori alpolgármester kampánya egyébként a bírósági hercehurca mellett is elég erős volt, még egy igazi mulatós kampánydala is megjelent a Döndi Duó és Roli jóvoltából, amelyben olyan, azonnal klasszikussá váló sorok is elhangzottak, mint hogy „Bíró Zoli a király, a legjobb polgármesterjelölt”, vagy hogy „eljött megint a választásév, fideszes polgármesterjelölt Bíró Zoltán”. Érdemes meghallgatni:

Végül az alpolgármester a lejáratási ügy kirobbanása után visszalépett, így Novák Csaba kihívó nélkül nyerte meg a választásokat a nyáron. Mi azonban nem a belpolitikai harcok miatt szerettünk volna beszélni a polgármesterrel, hanem azért, mert a helybéliek az anyagi nehézségek és a drogproblémák ellenére csodálattal beszélnek Novák Csabáról, aki ottjártunkkor még csak két hónapja vezette a települést.

Mintafalu lesz Tiszabőből

Tiszabőre beérve mindenhol szorgosan dolgozó közmunkásokat láttunk, akik próbálták megtisztítani a települést a szeméttől és a túlburjánzó bozótoktól. A falu lakosai szinte kivétel nélkül azt mondták, hogy korábban ez egyáltalán nem így volt, mert bár akkor is voltak közmunkások, a munka nem nagyon haladt. Emiatt elsősorban azt szerettük volna megtudni, hogy mitől lettek ilyen motiváltak hirtelen a helyiek.

„Nagyon örülök, hogy Tiszabő lakossága is érzékeli a változásokat, hiszen mindez őértük és a településünkért történik” – kezdte a polgármester, aki elmondta, hogy a település fejlődése nemcsak rajta múlik, hanem a közösségen is, az ő feladata elsősorban az, hogy világos célokat tűzzön ki, és egyértelmű felelősségi köröket állapítson meg.

Már a választások során meghatároztam, hogy mintafalut szeretnék létrehozni Tiszabőből, ami elnyerte a lakosság tetszését is, ezért szavaztak nekem bizalmat. Amikor polgármester lettem, az ígéreteimet betartva haladéktalanul hozzáláttam a kitűzött célok megvalósításához

– árulta el Novák Csaba.

A polgármester elmondta, hogy valószínűleg a helybéliek nem lepődtek meg azon, hogy a falu kitakarításával kezdte meg a munkát, ugyanis mindenki tudja róla, hogy szereti a rendet, mivel 12 évig vezette a helyi gyülekezetet.

Novák Csaba úgy látja, hogy a közfoglalkoztatás hatékony eszköz lehet a közösségi feladatok ellátására, sőt sokak számára még a megélhetés biztosításában is fontos szerepet játszik, noha utóbbiról ő is tudja, hogy nem ideális.

Hosszú távon szeretnénk, ha több stabil munkahely jönne létre a környezetünkben. Célunk, hogy olyan fejlesztéseket és beruházásokat vonzzunk a térségbe, amelyek helyben biztosítanak munkát, hogy ezáltal az embereknek ne kelljen kilométereket utazniuk a megélhetésért. Tudjuk, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, de elkötelezetten dolgozunk rajta

– tette hozzá Novák Csaba.

A közmunkásoknak is szüksége van visszaigazolásra

Amíg hosszú távú terveik gyümölcse nem érik be, addig az önkormányzat igyekszik a lehető leghatékonyabban megszervezni a közmunkát, ehhez viszont látni kell az embert is a számok mögött.

A közmunkások számára rendszeres visszajelzést adunk, elismerjük a munkájukat, és igyekszünk motiváló környezetet teremteni számukra, amiben mindenki érzi, hogy a munkájának értelme és haszna van

– mondta Novák Csaba, aki hangsúlyozta, hogy minden embert tisztelni kell, mert „ahogy mi állunk az emberekhez, ők is úgy fognak viszonyulni hozzánk”.

A megbecsülés azonban mit sem érne, ha Novák Csaba vagy képviselő társai csak az irodájukban ücsörögve üzengetnének a hidegben dolgozóknak, ezért ők igyekeznek a lehető legtöbb helyen ott lenni és példát mutatni.

Az önkormányzat az ünnepi időszakban és a téli hidegben viszont nemcsak megbecsüléssel segíti a rászorulókat, hanem faosztással, mikuláscsomagokkal, élelmiszercsomagokkal is hozzájárul a következő hetekhez, hónapokhoz, szenteste pedig ételosztással várják a helybélieket.

Ezek az akciók nem terhelik az önkormányzat költségvetését, mivel az említett támogatások pályázat, illetve külső segítség révén valósulnak meg. Hálásak vagyunk mindazoknak a támogatóknak, akik önzetlenül segítenek

– emelte ki Novák Csaba.

Az eddig elvégzett munkájuk eredményeképp több család jelezte már a polgármesternek, hogy ők régebben elköltöztek Tiszabőről a rossz helyzet miatt, de látva a változásokat, most keresik a lehetőségét annak, hogy visszaköltözzenek.

Faluőrség és kamerarendszer a helyiek biztonsága érdekében

A települést leginkább romboló erő az elképesztően olcsón – helyenként ezer forintért – kapható drog jelenti, amely mára már nemcsak a fiatalokat, hanem az időseket is mérgezi. A közelben fekvő településeken mindenki úgy nyilatkozott, hogy a drog forrása pont Tiszabő, és ott a legrosszabb a helyzet. Ennek ellenére mi pont azt tapasztaltuk, hogy valamivel kevésbé látszik a szer pusztító hatása itt, mint több más járásbeli községben. Novák Csaba úgy látja, hogy a komoly kihívásokat jelentő probléma nem helyi szintű, hanem országos jelenség, de nem tagadta le, hogy náluk is jelen van.

Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy aktív szerepet vállaljon ennek kezelésében, de ez a probléma összetett, ami több szereplő, például a hatóságok együttműködését is igényli

– részletezte a polgármester, aki már több egyeztetésen és közbiztonsági fórumon részt vett, hogy jobban lássa a helyzetet.

Novák Csaba szerint azon túl, hogy segítik a hatóságok munkáját, elsősorban a település közbiztonságát kell fejleszteniük. Tiszabőn volt kiépítve kamerarendszer, de az már egy éve nem működött teljes kapacitással. Ezt a problémát azonban már orvosolták. A következő lépés egy faluőrség felállítása lesz majd, ennek megvalósítása még folyamatban van.