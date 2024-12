Hétfőn országszerte borús, párás idő várható, emellett többfelé kell csapadékra is számítani. A Dunántúlon havas eső, és kisebb havazás is várható. A magasabban fekvő hegyvidéki területeken 5 centiméteres hóréteg is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.