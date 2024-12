Két magyar is van Európa legkeresettebb bűnözői között, rájuk vadászik az Europol

Két magyar is felkerült a Most Wanted oldalra, amely a legkeresettebb európai bűnözőket gyűjti egybe. Őket emberölés és emberölés kísérlete miatt keresi a rendőrség.

Elindult az Europol 2024-es Most Wanted kampánya, amelynek fókuszában idén a gyilkosok állnak, a szlogen így szól: „Vér tapad a kezükhöz. Segítsd megtalálni azokat, akiknek az élet sem drága!” – hívta fel a figyelmet a rendőrség hétfőn.

Európa legkeresettebb bűnözőinek oldalára idén két magyar férfi került fel: Balogh Engelbert és Gál János.

Előbbit emberölés kísérlete, míg utóbbit befejezett emberölés miatt körözik.

Balogh Engelbert ellen a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság adott ki körözést még 2023 februárjában. A jelenleg 31 éves férfi 2022. október 5-én este Tatabányán, a Sárberki lakótelep egyik lépcsőházának alagsori tárolójában kialakított lakásban volt barátaival: két férfival és két nővel.

Az egyik férfival vitába keveredett az éjszaka, majd a sértettet a nézeteltérés miatt hasba szúrta egy késsel. A férfi életveszélyes állapotban került kórházba, életét csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönheti. Balogh Engelbertnek emberölés kísérlete miatt kell felelnie. A fiatalember azonban megszökött a felelősségre vonás alól, és bujkál a hatóságok elől. Az sem kizárt, hogy külföldön tartózkodik, ezért a rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott ellene.

Fotó: Police.hu

Gál János ellen a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság bocsátott ki elfogatóparancsot szeptemberben. A gyanú szerint a 42 éves férfi szeptember 11-én este Hajdúböszörményben megszúrta a feleségét és az anyósát egy késsel. A 32 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette, míg 55 éves anyját a mentősök kórházba vitték.

Az elkövető elmenekült a helyszínről, és magával vitte feleségével közös gyereküket. A rendőrök a 4 éves kisfiút a férfi egyik ismerősénél találták meg sértetlenül, az apa azonban megszökött. Azóta sem találják. Lehetséges, hogy ő is külföldre menekült, így vele szemben szintén európai és nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

A hatóság kéri, aki bármelyikük tartózkodási helyéről információval rendelkezik, értesítse a rendőrséget! Az embereket arra is biztatják, hogy tekintsék meg az Europol Most Wanted oldalát is, hátha valamelyik szökevényt felismerik, és beugrik, hogy látták valahol. A több mint 50 körözött ugyanis bárhol lehet világszerte. „Segítsék a rendőrök munkáját, és vessenek néhány pillantást a fotókra! Ne engedjék, hogy azok, akiknek vér tapad a kezükhöz, szabadon legyenek!” – írták.