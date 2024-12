Vitézy Dávid: Évszázadra szóló ingatlanpanama készül Budapesten

„Ez annyira jó üzlet, mintha 99 évre kiadnánk a lakásunkat bérleti díj nélkül. Lehet, hogy [a bérlő] fejlesztene ott valamit, de lehet, hogy még a konyhát sem újítja fel, majd így adja vissza a tulajdonosnak”– magyarázta sajtótájékoztatóján Vitézy Dávid a MÁV által közzétett állomásfelújítási program általa kifogásolt részleteit. A meghirdetett tender Budapest legforgalmasabb pályaudvaraira, a Délire, a Keletire, a Nyugatira és Kelenföldre, valamint közvetlen környezetükre, azaz összesen 89 hektáros fejlesztési területre vonatkozik.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője rámutatott: a kiírás szerint ezért semmiféle ellenértéket nem kérnek cserébe a pályaudvarok hasznosítását megnyert magáncégektől, még a peronok felújítását sem kell vállalniuk. Vitézy szerint a Fidesz joggal kritizálta Gyurcsány-kormányt, amiért a repülőtérrel hasonlóan jártak el, csakhogy ott egy nagy összegű koncessziós díjat kellett fizetni.

Azt is különösnek tartja, hogy a város legfontosabb területeire egy mindössze 7 oldalas pályázati felhívást tettek közzé, a háttér pedig csak a mai állapotot tükröző szükséges teleklistát, leírásokat, térképeket tartalmazza.

Megjegyezte, hogy néhány évvel ezelőtt a Budapest Fejlesztési Központban maguk is dolgoztak a fővárossal a kerületekkel közösen egy nemzetközi tervpályázattal kapcsolatosan azon, hogyan lehetne a Nyugati pályaudvar több mint százéves infrastruktúráját megújítani ingatlanfejlesztéssel, a Podmaniczky utca mentén park kialakításával. Szerinte a magánfejlesztőnél ez utóbbi biztos nem lesz szempont, a vasúti infrastruktúra fejlesztésére sem kell kötelezettséget vállalnia.

Ha Lázár János már csak egy rossz emlék lesz a magyar vasút életében, és esetleg újra lesznek uniós pénzek, akár olimpia rendezésére is lesz lehetősége Budapestnek, majd egy magáncéggel kell alkudoznia azon az államnak, hogy beengedje a területre fejleszteni

– húzta alá, majd felvetette: lehetetlen megoldani 99 éves távlatban, hogy egy magáncéggel egyeztessen az állam ilyen kérdésekben, és azt sem lehet ilyen távlatban előre látni, milyen fejlesztési igények lesznek akkor. „Egy ilyen tenderrel a mai állapotot betonozzuk be” – emelte ki.

„Folytatódik a rablóprivatizációs modell”

Mint megemlítette, volt már hasonlóra példa a magyar történelemben: a Lánchíd fejlesztését úgy vállalták, hogy 80 évig nem lehetett a közelében más hidat építeni, ezért csúszott a Margit híd építése. „Miért követjük el újra és újra ezeket a hibákat? Miért folytatódik a rendszerváltás utáni rablóprivatizációs modell most, 2024-ben?”– vetette fel.

Mint rámutatott, a Nyugati mellett a kiírt pályázat ugyanúgy vonatkozik a Déli pályaudvar teljes területére és a Mészáros utca menti területekre, valamint minden vasútüzemi területre a Hegyalja út és a Krisztina körút között. Továbbá a Kelenföldi pályaudvar teljes területére, valamint a Volán-pályaudvartól délre fekvő, szavai szerint rendkívül értékes fejlesztési területekre.

Ezek akár iroda-, akár lakásépítésre, de akár egy új budai központi kórház számára is alkalmasak lehetnének

– fűzte hozzá. A terv a Keleti pályaudvar teljes történelmi csarnokát érinti, és Kerepesi útig tartó területét, beleértve a Verseny utca melletti sávot, ahol ma kocsijavító műhelyek vannak – sorolta.

Mint aláhúzta, nem gondolja, hogy ne lehetne magántőkét bevonni az említett pályaudvarok fejlesztésébe, de a közérdek szempontjából világos vízió mentén kellene ezt véghez vinni egy részletes együttműködésen alapuló pályáztatással. Szerinte a legfontosabb feltétele ennek az lenne, hogy több száz milliárd forintos beruházásokat valósít meg a tender nyertese ezeken a területeken, vagy valós értékű összeget fizet mindezért.

Hozzátette: enélkül ez a közvagyon, a MÁV aranytartalékainak a kijátszása 99 év távlatában. Arra is kitért, nincs tudomása arról, hogy az önkormányzatokkal egyeztettek volna, a fővárossal és Terézvárossal biztosan nem, miközben városrészi jelentőségű területekről van szó.

„Nem mindegy, hogy itt mi épül, megfizethető lakások, park vagy kórház. Ilyen típusú gazdálkodás a városi közterületekkel Európától teljesen idegen modell” – hangsúlyozta. Példaként említette Bécset, ahol a közszféra, az osztrák államvasút és a főváros együtt találta ki a főpályaudvar megépítésére vonatkozó koncepciót, aminek környezetében új lakások, közparkok, hotelek épültek alapos városfejlesztés nyomán, a telkekért pedig a magáncégek külön fizettek.

Budapest és az ország legértékesebb vasúti területeinek egyfajta végkiárusítása zajlik

– mutatott rá. Szavai szerint a Podmaniczky Mozgalom minden létező eszközzel szeretné megakadályozni a budapesti pályaudvarok kijátszását, és keresik erre a megfelelő politikai és jogi eszközöket. Bíznak benne, hogy a főpolgármesterrel és a fővárosi közgyűléssel ebben együtt tudnak működni.

„Ez Lázár János egy évszázadra szóló ingatlanpanamája” – értékelte a MÁV által meghirdetett, egyeztetés nélkül januárban már le is záruló állomásfelújítási program pályázatát.

Momentum: ez nemzeti szégyen

Tompos Márton, a Momentum elnöke is reagált a hírre, Facebook-oldalán fejtette ki a véleményét arról, hogy Lázár János 100 évre magánkézbe tervezi adni a MÁV-ot. Tompos szerint ugyanezt csinálta az állampárt a 2022-es választások előtt is, amikor az egyetemek és az autópályák jártak hasonlóan.

„A 2026-os választástól rettegve most a komplett MÁV-ot szedik szét darabokra: közel ezermilliárdos járműjavító biznisz után most a vasútállomásokat és a környéküket adnák magánkézbe 99 (!!!) évre, vagyis 2124-ig. Elképesztő, pofátlan és gusztustalan lopás ez. Igazi rablóprivatizálás… Ha a bankrablás nem elég kifizetődő, akkor itt az ideje, hogy a teljes bankot lopják el maguknak. Az sem túl drága ehhez, ha Budapest és Magyarország történelmi jelentőségű épületeit árusítják ki… Nemzeti SZÉGYEN ez a kormány. Az utókor is így fog rájuk emlékezni” – írja közösségi oldalán a Momentum elnöke.

DK: Le kell állítani az állomásbizniszt!

A Demokratikus Koalíció is felháborodott a pályaudvarok államosításának tervére, képviselőjük Arató Gergely szintén a Nyugati pályaudvarról jelentkezve úgy fogalmazott: Miután a Fidesz hagyta 14 évig lerohadni a vasutat, most a MÁV utolsó értékeit is el akarják adni. „Az állomásprivatizációs biznisz azt jelenti, hogy 99 évre magánbefektetők kaphatják meg a fontos budapesti állomásokat” – mondta.

A DK frakcióvezető-helyettese szerint annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatoknak és közösségeknek ne legyen beleszólása abba, hogy mi történik, kiemelt beruházássá nyilvánította a kormány ezeket az úgynevezett „állomásfejlesztéseket”.

„Mi nem szeretnénk Mészáros-állomást, Tiborcz-jegypénztárt vagy Garancsi-vágányokat. Mi jól működő állami vasúttársaságot szeretnénk. A Demokratikus Koalíció szerint a vasutat közpénzből kell fejleszteni. Nem elfogadható, hogy privatizálják a nagyobb vasútállomásokat, ezért azt követeljük, hogy vonják vissza a privatizációs pályázatokat, állítsák le az állomásbizniszt, és a helyi közösségek bevonásával kezdjék el a helyi fejlesztéseket” – közölte Arató Gergely.