A világ legrangosabb üzleti iskoláinak hallgatói csaptak össze Budapesten

A világ legrangosabb üzleti iskoláinak csapatai versenyeztek a Case Solvers és a Budapesti Corvinus Egyetem közös esetversenyén. A vetélkedőre Hongkongból és Sydney-ből is érkeztek hallgatók, akik két valós üzleti esettanulmányt oldottak meg 5, illetve 24 óra alatt. A versenyről a Queen’s University és a Maastricht University, valamint a University of Technology Sydney és a City University of Hong Kong csapatai vihették haza a trófeát.