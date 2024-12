Fontos módosításokat tervez a kormány az egészségügyi és igazgatási szolgáltatások díjainál. A Belügyminisztérium által most bemutatott módosítások értelmében a tajkártya és az EU-kártya kibocsátásáért is többet kell majd fizetni. Megváltoztatnák a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatának folyamatát, valamint a különböző egészségügyi eszközök, tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek díjai is növekednek.