Karácsony Gergely: Budapest gazdasági válság mélypontján van

A főpolgármester a főváros igazi problémájának azt tartja, hogy az önkormányzatnak nincs pénze, nem azt, hogy „politikai értelemben milyen közgyűlési többség van, vagy hogy nincs főpolgármester-helyettes”. Karácsony Gergely a Republikon Intézet Budapest két tűz között című, hétfői budapesti konferenciáján, a nyitó előadásában úgy fogalmazott, a város gazdasági válság mélypontján van, emellett kormányzati sarcpolitika áldozata is.

„Azt érzem, hogy a két legnagyobb frakció, a Fidesz és a Tisza Párt frakciói szempontjából a Fővárosi Közgyűlés valójában egy csatatér, ahol nem a Budapesttel kapcsolatos vitákat kell megbeszélni, hanem a 2026-os parlamenti választásra kell muníciót gyűjteni” – mondta.

Hozzátette: az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján elmondható, hogy a Fidesz mindenre nemmel szavaz, így a tízfős Tisza-frakció nélkül nem tudnak döntéseket hozni.

„Ha csak a város ügyeire fókuszálnánk, akkor is nagyon nehéz lenne előrejutni, ehhez képest az országos politika villámai csapkodnak a fejünk felett” – jelentette ki a főpolgármester, megjegyezve: nem a város ügyei blokkolják a működést, hanem annál sokkal nagyobb problémák.

Karácsony Gergely azt mondta, a mai kor jellemzője, hogy miközben a világ összetett, globális, nehezen megoldható problémákkal szembesül, a politika a leegyszerűsítések és a hamis válaszok korszakát éli.

Nagyon komplex, bonyolult kérdésekkel szembesülünk, amelyekre hosszú távú döntéshozatalban transzparens, érveket meghallgató módon kéne válaszokat adni, de nem ez a korszellem

– mondta.

Baranyi Krisztina, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) fővárosi frakciójának képviselője az előadást követő panelbeszélgetésen hangsúlyozta, nem szabad elbagatellizálni, hogy nincs főpolgármester-helyettes. Rámutatott: ha a törvényes működés feltételei nem állnak fenn, akkor „a Fidesz által vezetett kormányhivatalnak igenis van ahhoz joga, hogy főpolgármester-helyettest nevezzen ki, költségvetést alkosson, felszólítsa a főpolgármestert a törvényes működés helyreállítására, és ha ez nem következik be, akkor a magyar parlament feloszlathatja a Fővárosi Közgyűlést”.

Kitért arra is, hogy a fővárosi választók 70 százaléka ellenzéki, a közgyűlés mégsem tud erőt felmutatni a kormánnyal szemben.

Egy ilyen széttagolt, láthatóan nem egyfelé húzó, nem ellenzéki vezetésű város hiába is áll oda a kormány elé, hiszen látszik a mi állapotunk. Nyilván magasról tesznek a fejünkre

– fogalmazott a ferencvárosi polgármester.

Nem találják az ellenszerét a kivéreztetésnek

Szaniszló Sándor, a DK fővárosi frakcióvezetője azt mondta: a közgyűlés már eljutott néhány fontos szavazásig, de még mindig nem találják „az ellenszerét a kivéreztetésnek”.

Tájékoztatása szerint 89 milliárd forint a szolidaritási adó, amit „mindenáron be akarnak hajtani a fővárostól, még akkor is, ha ezzel azt kockáztatják, hogy alapvető szolgáltatások nem fognak működni”. Problémának nevezte továbbá, hogy az uniós források elakadtak, emiatt a főváros is hátrányban van, mert nem tudja felhasználni a neki járó pénzt.

Szaniszló Sándor közölte: a főváros annak ellenére is működik, hogy nincs szervezeti és működési szabályzata, mivel a főpolgármesternek „elég kemény jogosultságai vannak ahhoz, hogy fontos ügyekben el tudjon járni, akár egyedül is”.

A főpolgármester-helyettesek hiánya azonban a politikus szerint problémás lehet, mert alkalmat adhat arra, hogy a főispán beavatkozzon.

Barabás Richárd, a Fővárosi Közgyűlés Párbeszéd-frakciójának vezetője azt emelte ki: Budapest az ország gazdasági és kulturális erőtere, ami itt történik, az meghatározza az ország egészének gazdasági, kulturális és szellemi életét, ezért fontos lenne „a szokásos törésvonalakon felülemelkedni”.

Megjegyezte továbbá: Budapestnek 35 százalék körüli részesedése van az ország GDP-jéből, ehhez képest az adók 94-96 százalékát elviszi a központi költségvetés.

A meghívó szerint felkért fővárosi frakcióvezetők közül Szentkirályi Alexandra (Fidesz), Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) és Ordas Eszter (Tisza Párt) nem vett részt a rendezvényen.

Karácsony Gergely nemrégiben az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának vendége volt. A főpolgármester az adásban arról beszélt, elgondolkodott azon, hogy a Fővárosi Közgyűlés összes képviselőjét jelöli alpolgármesternek, de így is kicsi esélyt lát arra, hogy megoldódik ez a kérdés. A műsorban az is szóba került, hogy a főpolgármester támogatja az olimpiát, mivel szerinte az jót tenne a fővárosnak, de addig nem lesz Budapesten olimpia, amíg a Fidesz nem lép ebben a kérdésben Karácsony felé.