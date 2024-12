Kiderült, kié volt valójában az Orbán Balázsnak tulajdonított, szabálytalanul parkoló kisbusz

Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros-Lipótváros polgármestere is hozzászólt hétfőn Orbán Balázs Facebook-bejegyzéséhez. A kommentből kiderül, hogy kié az a kisbusz, amely az Egyetem téren szabálytalanul parkolt a miniszterelnök politikai igazgatójának múltheti védése közben.

Nemrég volt Orbán Balázs doktori disszertációjának a védése az ELTE Egyetem téri épületében, és egyesek azzal vádolták meg a miniszterelnök politikai igazgatóját, hogy ez idő alatt egy kisbusz várakozott rá szabálytalanul parkolva. Pedig állítása szerint ő gyalog érkezett és gyalog távozott onnan.

Orbán Balázs minderről a közösségi oldalán számolt be, és a posztjához Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi polgármester is kommentelt. A hozzászólásból ki is derült, hogy kié az említett kisbusz.

Az Egyetem tér zöldítési beruházásának felelőseként örömmel láttam viszont a sajtóban azt a sötétkék kisbuszt, amit a kivitelezőnk egyik vízgépészetért felelős alvállalkozója használ – amúgy van neki egy világoskék is –, hogy az építőanyagokat és a szerszámokat a munkaterületre eljuttassa. Ez megerősítette bennem, hogy ő is végzi a munkáját, és rövidesen átadásra kerülhet a 21 új fával megújított tér, az V. kerületiek legújabb büszkesége

– fogalmazott a polgármester.

A vádak miatt korábban Orbán Balázs kiborult, és azt írta: aki tovább terjeszti a „nyilvánvaló valótlanságot”, az ellen jogi eljárást fog indítani. „Ha ezek az emberek egy egyszerű ténykérdést sem tudnak objektíven megítélni, akkor vajon hogyan várható el tőlük, hogy egy felsőoktatási eljárásban pártatlanok legyenek? A válasz elég egyszerű: sehogy. Ez finoman szólva is felháborító” – zárta bejegyzését.

Mint ismert, december elején tartották Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának a doktori védését, amely nagy vitát váltott ki a közéletben az utóbbi hetekben.