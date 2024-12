Kocsis Máté szerint bosszúra éhes terroristák is jöhetnek Magyar Péter miatt Magyarországra

Magyar Pétert továbbra is foglalkoztatja a kérdés, hogy a bukott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad járt-e Magyarországon, miután elüldözték a lázadók Szíriából. Bár korábban az erről szóló sajtóinformációk álhírnek bizonyultak, a Tisza vezetője még kedden is erről posztolt sejtelmesen, Orbán Viktornak üzenve a Facebookon. A válasz ezúttal Kocsis Mátétól jött, aki szerint Magyar felelőtlen viselkedésével veszélybe sodorja Magyarország biztonságát.

„Ha valakibe szorult egy csepp értelem, akkor leszáll a döglött lóról. Napok óta világos, hogy a bukott szír elnök nem járt Magyarországon, a fénykép a repülőről kamu volt, a hír valójában álhír. A Magyar Hang ugyan megtévesztette a közvéleményt, de helyreigazította magát” – így kezdte Kocsis Máté a Facebook-oldalán azt a bejegyzést, amelyben Magyar Péter azon posztjára reagált, amiben a Tisza Párt elnöke továbbra is kétségét fejezte ki amiatt, hogy Budapestre menekült-e a megbuktatott szíriai diktátor.

Korábban már mi is beszámoltunk róla, hogy álhírnek bizonyultak azok a sajtóinformációk, amelyek szerint a vasárnap megbukott és hazájából elmenekült szíriai diktátor, Bassár el-Aszad Magyarországra érkezett volna. A később hamisnak bizonyuló híreket, miszerint szombat este egy szír felségjelzésű repülőgép landolt Budapesten, Magyar Péter is megosztotta a Facebook-oldalán, ezért – és a Magyar hang cikke miatt – az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított. A diktátor magyarországi tartózkodásáról szóló értesülések gyorsan igaztalannak bizonyultak, ennek ellenére Magyar Péter még egy keddi bejegyzésében is arról érdeklődött Orbán Viktornál, hogy járt-e Budapesten el-Aszad.

A Magyar Hang a tévedését elismerte, és elnézést kért az olvasóitól – erre Kocsis Máté is utal a saját posztjában –, Magyar Péter azonban tovább köti az ebet a karóhoz. „Arra pedig nyugodtan válaszolhat őszintén, hogy járt-e Magyarországon vasárnap a bukott szír diktátor, vagy ön csak a postás szerepét tölti be a valódi nagyfiúk játékában” – írja Orbán Viktornak címzett keddi bejegyzésében Magyar Péter, aki Európa legbefolyásosabb politikusai közé is bekerült a Politicónál.

Kocsis Máté válaszában kifejti, hogy szerinte Magyar Péter a „felelőtlen rémhírterjesztéssel” gyengítheti és veszélyeztetheti Magyarország biztonságát. „Ő maga az álhír gyártója és terjesztője” – írja a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, hangsúlyozva, hogy az ilyen álhírek terjesztése magában hordozhatja akár terrorcselekmények elkövetésének kockázatát is. Kocsis – aki egyben a nemzetbiztonsági bizottságnak is a tagja – azt állítja, Magyar a tűzzel és emberéletekkel játszik.

Vajon tudja garantálni a Tisza Párt vagy Magyar Péter, hogy nyugat-európai terrorsejtek, Bassár el-Aszad ellenlábasai nem érkeznek Magyarországra bosszút állni, véres cselekményt végrehajtani az álhír hatására?

– teszi fel a kérdést a frakcióvezető, aki szerint a Tisza vezetője ezúttal „túlment minden határon”.